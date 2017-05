Novosadska kompanija “Vega IT Sourcing” među najuspešnijima u Srbiji

Večeras su u Skupštini grada Beograda proglašene Zlatna, Srebrna i Bronzana gazela Srbije u 2017, odnosno najuspešnije od najbrže rastućih kompanija u zemlji. Tri najbolje kompanije su izabrane između top 500 kompanija (prema Bisnode metodologiji), koje su u periodu od 5 godina (2011-2015.) udvostručile svoju prodaju i obezbedile čak 23.539 novih radnih mesta.

„Gazele Srbije 2017“ koje su osvojile priznanje za svoje poslovanje su Vega IT Sourcing d.o.o. Novi Sad (Zlatna gazela Srbije 2017), Termovent Komerc d.o.o. Beograd (Srebrna gazela Srbije 2017) i Jugotex d.o.o. Smederevo (Bronzana gazela Srbije 2017).

Pored ove tri kompanije, u najuži izbor ušle su i kompanije Milanović Inženjering d.o.o. Cerovac i Jugo-Impex EER d.o.o. Niš, koje su dobile zahvalnice za učešće na projektu.

Priznanje „Zlatna gazela“ je dodelio Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, istakavši važnost uspešnog poslovanja domaćih kompanija – „gazela“, koje su jedan od glavnih pokretača privrednog razvoja zemlje:

Vega IT sourcing posluje sa odličnom A1++ bonitetnom ocenom i primer je preduzeća koje doprinosi privrednom razvoju zemlje i omogućuje uključivanje Srbije u međunarodne tokove tehnološkog razvoja.

„Srpske gazele mogu da računaju na podršku Privredne komore Srbije koja postaje njihov hub za dalji rast i razvoj. Razvijamo najsavremenije alate za podršku brzorastućim kompanijama i unapređujemo dijalog sa državom i lokalnom samoupravom radi otklanjanja prepreka na koje privreda nailazi u poslovanju, da bi sadašnje gazele bile još dinamičnije i kako bi više bilo novih gazela. Organizujemo i podržavamo projekte koji promovišu poslovni uspeh na duže staze, zasnovan na inovacijama, modernim tehnologijama, stalnom unapređenju poslovanja i upravljanja i usavršavanju proizvoda i usluga prema zahtevima tržišta. Takvim kompanijama poklanjamo posebnu pažnju zbog njihovog doprinosa ukupnom ekonomskom razvoju – rastu bruto domaćeg proizvoda i zaposlenosti, ali i zato što su dobri primeri, najbolji podsticaj i ohrabrenje za nove uspešne biznis priče. Što više budemo imali gazela, to će nam i privreda biti zdravija, jača i konkurentnija“, kaže Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Dobitnik „Zlatne gazele“, kompanija Vega IT Sourcing, osnovana je 2008. godine i bavi se izradom softverskih rešenja – od izrade prototipa i arhitekture rešenja, preko testiranja, do asistencije pri migraciji i održavanja.

U periodu 2011-2015, kompanija je zabeležila indeks rasta 5,35, a u 2016. godini ostvarila je prihode u visini od 519 miliona RSD, dok udeo izvoza u prihodima iznosi 100%.

Svoje proizvode i usluge plasira na tržišta Velike Britanije, Holandije, Belgije i Švajcarske. Kolektiv danas broji 120 zaposlenih, što ukazuje na rast za skoro 40 procenata u odnosu na 2015. godinu. Kompanija je u prethodnoj godini otvorila kancelariju i u Zrenjaninu i podržala otvaranje tri partnerske firme.

Za izbor najbolje tri firme bili su zaduženi članovi Saveta Gazela koji čine:

Katarina Obradović Jovanović , pomoćnik ministra za privredu

uz podršku ministra Gorana Kneževića

) Marko Čadež , predsednik Privredne komore Srbije

Aleksandar Vlahović, predsednik Sveza ekonomista Srbje

Milan Petrović, član UO Srpske asocijacije menadžera

Željko Sertić, bivši ministar za privredu

Ana Žegarac, direktorka Sektora za planiranje i razvoj RAS

Dr Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu

Dragica Pilipovic Chaffey, potpredsednik, United Group

Petar Mirković, direktor Chemical Agrosava d.o.o./Zlatna Gazela Srbije 2016

Maja Kolar, direktor Sektora za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, Banca Intesa

Dejan Turk, direktor, VIP mobile d.o.o.

, direktor, VIP mobile d.o.o. Marija Anselmi, direktor za operativnu efikasnost, Bisnode grupa

Partneri na projektu koji su prepoznali potencijal i pozitivan uticaj Gazela u Srbiji su pored članova Saveta Gazela, VIP mobile d.o.o., Banca Intesa, GoClick i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, kao i medijski partneri: Ekonometar i Magazin Biznis, Biznis i finansije i Controlling magazin.

Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija Bisnode nagrađuje najuspešnije domaće kompanije, dodeljeno je po drugi put u Srbiji.