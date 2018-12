NVIDIA predstavila novog titana Turing arhitekture: TITAN RTX

Kompanija NVIDIA ove nedelje je predstavila NVIDIA® TITAN RTX™, najmoćniji desktop GPU na svetu koji omogućava neverovatne performanse kada je u pitanju AI istraživanje, data science i kreativne aplikacije.

Zahvaljujući novoj NVIDIA Turing™ arhitekturi, TITAN RTX — takođe poznat i pod imenom T-Rex — isporučuje 130 teraflopsa deep learning performansi i 11 GigaRay-eva ray-tracing performansi.

“Turing je najveći napredak kompanije NVIDIA u poslednjoj dekadi i objedinjuje shader-e, ray tracing i deep learning kako bi stvorili potpuno novi GPU“, izjavio je Jensen Huang, osnivač i izvršni direktor kompanije NVIDIA. “Predstavljanje T-Rexa omogućava dostupnost Turing arhitekture za milione najzahtevnijih PC korisnika – programera, naučnika i kreatora sadržaja.”

Ultimativni PC GPU

Turing je najveći korak kompanije NVIDIA još od prvog CUDA® GPU-a u 2006. godine i rezultat više od 10.000 inženjerskih radnih godina. Turing koristi nova RT jezgra kako bi ubrzao ray tracing, a uz to poseduje i nova multi-precision Tensor jezgra za AI trening i inferencing. Ova dva endžina, uz još snažnije performanse kada je u pitanju compute i napredna rasterzacija, omogućavaju pogodnosti koje će transformisati rad miliona developera, dizajnera i umetnika u mnogim industrijama.

TITAN RTX je dizajniran za veliki broj zahtevnih aplikacija i omogućava nepobedivu kombinaciju AI, real-time ray-tracing grafike, VR-a sledeće generacije i računarstva visokih performansi. Neke od konkretnih prednosti su:

● 576 multi-precision Turing Tensor jezgara sa do 130 teraflopsa deep learning performansi.

● 72 Turing RT jezgara, koja isporučuju do 11 GigaRay-eva real-time ray-tracing u sekundi.

● 24GB jako brze GDDR6 memorije sa 672GB/s bandwidth-a — 2x više u odnosu na prošlu generaciju TITAN GPU-ova kako bi se moglo raditi na većim modelima i setovima podataka.

● 100GB/s NVIDIA NVLink® može upariti dve TITAN RTX karte kako bi skalirao memoriju i compute performanse.

● Neverovatne performanse i memorijski bandwidth za 8K video obradu u realnom vremenu.

● VirtualLink™ port omogućava performanse i načine povezivanja za VR naočare sledeće generacije.

Dizajniran za AI istraživače i deep learning programere

TITAN RTX transformiše PC u super-računar za AI istraživače i programere. TITAN RTX poseduje multi-precision Turing Tensor jezgra za neverovatne performanse od FP32, FP16, INT8 i INT4, omogućavajući brži trening i inferencije neuronskih mreža. Nudi dvostruku memorijski kapacitet u odnosu na prošlu generaciju TITAN GPU-ova, uz NVLink koji omogućava istraživačima da eksperimentišu sa većim neuronskim mrežama i data setovima.

Savršen za data naučnike

TITAN RTX je moćan alat za data naučnike koji ubrzava analitiku podataka pomoću NVIDIA RAPIDS™. Open source biblioteke RAPIDS-a integrišu se jako lako sa najpopularnijim okruženjima na svetu kada je u pitanju data science kako bi se ubrzao machine learning.

Kreatori mogu raditi na svojim najboljim radovima

TITAN RTX omogućava moćni real-time ray tracing i AI u kreativnim aplikacijama, tako da 5 miliona kreatora koji koriste PC mogu raditi još brže. Takođe, zahvaljujući velikoj snazi i memorijskoj širini, omogućava i real-time 8K video obradu.

Dostupan ovog meseca

TITAN RTX će biti dostupan kasnije ovog meseca u Americi i Evropi po ceni od $2,499.