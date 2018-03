Otvoren Mejkers spejs – prvi radioničarski prostor besplatan za sve građane

Centar za promociju nauke, uz podršku kompanije NIS, u okviru programa Zajednici zajedno, danas je otvorio Mejkers spejs (Maker’s Space) u Naučnom klubu Beograd, u Kralja Petra 46. Događaju su prisustvovali ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović, zamenik generalnog direktora NIS-a Vadim Smirnov, i dr Jovan Trifunović, v.d. direktora Centra za promociju nauke.

Mejkers spejs je prvi radioničarski prostor ovakve vrste kod nas: to je otvorena laboratorija za sve kreativce koji traže mesto za materijalizaciju svojih ideja. Kao deo Naučnog kluba Beograd, na preko 130 kvadratnih metara prostora, članovi Mejkers spejsa imaju na raspolaganju tehnički materijal, alate, radni prostor, računare, stručnu pomoć i savete kolega sa kojima mogu da razvijaju svoje projekte – od ideje do gotovih prototipova.

Ovom prilikom, Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a je izjavio: ”Ovaj projekat je ostvaren u okviru programa Zajednici zajedno, a nama je kao društveno odgovornoj kompaniji značajno da vratimo nešto zajednici u kojoj poslujemo. Želim da svi pretoče svoje ideje u konkretna dela, i za to služe prostori ovakve vrste.”

Ministar Šarčević je ovom prilikom naglasio da je Mejkers spejs još jedan od način da se promoviše nauka, i to baš u prostoru jednog od 13 naučnih klubova u Srbiji, izrazivši zahvalnost kompaniji NIS, Gradu koji je podržao program Zajednici zajedno, i Centru za promociju nauke u čijem prostoru se sada nalazi svima dostupna radionica.

Andrija Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, pozvao je sve Beograđane da se učlane u Mejkers spejs i iskoriste mogućnost besplatnog članstva u zajednici koja je sada u mogućnosti da realizuje svoje ideje, uz napomenu da iščekuje mnogo kvalitetnih stvari koje će biti proizvedene u ovom prostoru.

Tanja Adnađević, rukovodilac programskog sektora Centra za promociju nauke, koji je osmislio čitav koncept Mejkersa, izjavila je: „Ono što je jedinstveno za Mejkers spejs Naučnog kluba Beograd je činjenica da je to besplatan prostor namenjen svim zainteresovanima. Na ovaj način smo želeli da se priključimo i budemo deo pokretu mejkera i mejkers zajednica koje se širom sveta razvijaju. Ovakvi prostori su inkubatori znanja i tehnologije za 21 vek, a sve sa ciljem povećanja digitalne i tehnološke pismenosti.“

U Mejkers spejsu članovi imaju otvoren pristup svim sadržajima – od biblioteke, preko računarske mreže do mašina, i potpuno su slobodni da koriste sve dostupne resurse. Prostor je otvoren za decu, odrasle, naučnike, preduzetnike, umetnike, kreativce i sadrži široki spektar opreme – od 3D štampača i skenera, laserskih testera, CNC mašina, lemnih stanica pa do makaza za sečenje kartona.