Otvorene prijave za Siemens CEE Press Award 2019

Nakon višegodišnje uspešne organizacije novinarskog takmičenja, Siemens CEE Press Award, započinje sledeći krug. Ove godine Siemens nagrađuje najbolje novinarske radove na temu „Budućnost gradova, industrije i energetike“.

Takmičenje će se održati u 11 zemalja centralne i jugoistočne Evrope – Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Sloveniji, Moldaviji, Crnoj Gori, Srbiji, Austriji, i u Izraelu.

Kroz takmičenje želimo da podstaknemo i nagradimo medijsko izveštavanje o ključnim temama modernog društva, dok svim učesnicima pružamo mogućnost razmene iskustava sa kolegama iz zemalja u regionu. U takmičenju mogu učestvovati svi predstavnici medija koji svoje objavljene radove na temu „Budućnost gradova, industrije i energetike“ dostave do 31. marta 2019.

To obuhata sve tekstualne članke iz štampanih i online medija, reportaže agencijskih novinara, kao i televizijske i radijske priloge objavljene u periodu od 15. avgusta 2018. do 31. marta 2019. Dostavljeni radovi moraju biti na temu „Budućnost gradova, industrije i energetike“ u nacionalnom ili međunarodnom kontekstu i sadržavati informacije u skladu s odgovarajućim formatom.