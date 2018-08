Partnerstvo kompanija Dorna Sports i Lenovo na MotoGP eSport šampionatu

Kompanija Dorna Sports sa radošću najavljuje višegodišnje globalno partnerstvo s kompanijom Lenovo kao ekskluzivnim sponzorom MotoGP eSport šampionata i ekskluzivnim dobavljačem gejming računara, monitora i prateće opreme za live događaje na prvenstvu. Pored co-brandirng sponzorstva, učesnici prvenstva će imati priliku da koristite Lenovo Legion gejming uređaje najviših performansi, koji će im obezbediti impresivno gejming iskustvo.

Ovo ključno partnerstvo daće šampionatu novu dimenziju, jer će se takmičari još jedanput boriti za vredne nagrade. Šampionat će se sastojati iz osam onlajn izazova uz live prenos polufinala sa lica mesta i finalni događaj koji će biti organizovan kasnije tokom godine. Prvo polufinale, omogućeno od strane Lenovo Legion brenda, biće održano na trkačkoj stazi Misano World Circuit Marco Simoncelli u septembru, nakon čega sledi događaj u Movistar eSports centru u Madridu u oktobru, dok će veliko finale MotoGP šampionata biti održano u Valensiji, u novembru.

„S obzirom na to da je eSports jedna od najbrže rastućih oblasti u gejmingu i sportu koja ima milione fanova širom sveta, sponzorstvo Dorna MotoGP eSport šampionata bio je prirodan korak u okviru našeg partnerstva na MotoGP svetskom šampionatu. To nam daje priliku da globalnoj gejming zajednici pružimo moćna i impresivna iskustva spajajući našu Lenovo Legion gejming tehnologiju i kritički priznatu MotoGP igru kompanije Dorna”, izjavio je Gianfranco Lanci, predsednik i operativni direktor kompanije Lenovo.

“Uzbuđeni smo što će kompanija Lenovo biti deo MotoGP eSport šampionata”, rekao je Pau Serracanta, generalni direktor kompanije Dorna Sports. “Lenovo Legion Gaming PC brend važi za brend koji predstavlja elegantne i moćne performanse, a uz ovo partnerstvo, neki od najboljih igrača na svetu sada će imati priliku da koriste Lenovo Legion uređaje tokom polufinala i velikog finala. Uveren sam da će ovo partnerstvo kompanije Lenovo i MotoGP eSport šampionata otvoriti vrata budućnosti punoj uspeha.”