Partnerstvo LG SIGNATURE linije proizvoda i studija Fuksas na IFA sajmu

Kako bi ukazali na važnost dizajna u stvaranju i razvoju linije LG SIGNATURE, kompanija LG i međunarodna arhitektonska firma Studio Fuksas udružile su se kako bi predstavile instalaciju Infinità na sajmu IFA 2019 sledećeg meseca u Berlinu. Instalacija Infinità na štandu kompanije LG u prvi plan staviće DNK dizajna brenda LG SIGNATURE, s obzirom na to da izložbeni prostor koji je uredio studio Fuksas odražava bezgraničan stil i mogućnosti koje predstavljaju ultra premijum proizvodi kompanije LG.

U skladu sa filozofijom „Umetnost inspiriše tehnologiju, a tehnologija upotpunjuje umetnost”, kolaborativni poduhvat će posetiocima ukazati na simbiotički odnos između umetnosti i tehnologije i način na koji se te dve oblasti odavno prožimaju. Studio Fuksas, na čijem se čelu nalaze Masimiliano i Doriana Fuksas, međunarodna je arhitektonska firma koja je dobitnik više nagrada i čija se prepoznatljiva, savremena dela mogu videti širom sveta na aerodromima, u muzejima, kulturnim centrima, crkvama i enterijerima zgrada. Njeno najprepoznatljivije ostvarenje verovatno je novi Kongresni centar i hotel u Rimu, građevina od stakla i čelika u kojoj se nalazi ogromna providna skulptura pod nazivom Oblak, pokrivena membranom od 15.000 kvadratnih metara.

Za izložbu Infinità na sajmu IFA, Fuksas uvodi kaleidoskopski motiv i kombinuje ga sa elegantnim, ali i jednostavnim šestouglom – oblikom koji se često pojavljuje u delima studija Fuksas – da bi doveo do izražaja suštinski kvalitet i beskonačne mogućnosti tehnologije i dizajna linije LG SIGNATURE. Savršena geometrija služi kao most između kaleidoskopskog motiva i LG SIGNATURE proizvoda, dalje naglašavajući kvalitet i futuristički modernizam koje personifikuje brend.

„Po meni, luksuz predstavlja nesputani, minimalistički prostor u kom ljudi mogu slobodno da dišu, da se odmaraju, da jedu i da vole”, izjavio je Masimiliano Fuksas. „LG SIGNATURE je personifikacija toga, zbog čega sam ponosan što stupam u partnerstvo sa kompanijom LG na sajmu IFA 2019. Linija LG SIGNATURE predstavlja interakciju umetnosti i tehnologije u njenom najčistijem obliku i vremenom je postala sinonim za luksuzne i premijum uređaje u kući”.

„Radujemo se što predstavljamo ovu jedinstvenu saradnju koja odražava suštinu brenda LG SIGNATURE kroz vizuru jednog od najeminentnijih imena iz oblasti arhitekture”, izjavio je Brajan Na, potpredsednik i rukovodilac LG Europe. „Infinità u prvi plan stavlja beskompromisnu estetiku i najsavremeniju tehnologiju naših proizvoda na način za koji smatram da će se dopasti posetiocima sajma IFA”.

Posetioci štanda kompanije LG na IFA 2019 u Hali 18 sajma Messe Berlin imaće priliku da od 6. do 11. septembra vide instalaciju Infinità koja obuhvata kompletnu seriju LG SIGNATURE proizvoda OLED TV R i OLED TV W, frižider i frižider sa zamrzivačem dole, vinsku vitrinu, mašinu za pranje i sušenje veša TWINWash Pair, prečišćivač vazduha i klima uređaj. Pratite aktivnosti kompanije LG u vezi sa sajmom IFA na društvenim medijima pomoću heštega #LGIFA2019.