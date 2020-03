Pickbox NOW, hrvatski SVoD servis, postao je član saveza European VOD Coalition, zajedno sa vodećim striming servisima: Netflix, Discovery, Sky Media, CHILI, FilmDoo, Nordic Entertainment Group AB, Univerciné Belgium, TVN i ContentScope.

Ulaskom u Koaliciju, Pickbox NOW predstavlja zemlje Adria regije u misiji regulacije evropskog TV tržišta. Osim u Hrvatskoj, servis je prisutan i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji i Crnoj Gori, za koje prevodi sav sadržaj na četiri jezika regije.

Koalicija za regulaciju evropskog VOD tržišta

European VOD Coalition je udruženje vodećih video-na-zahtev (VOD) kompanija čija je zajednička misija informisanje javnosti, donosilaca odluka i regulativnih tela o važnosti i specifičnostima evropskog VOD sektora. Pritom su prioriteti regulacija medijskog i audiovizuelnog sektora i definisanje autorskih prava u filmskoj i televizijskoj produkciji i distribuciji.

Članice Koalicije dele zajedničke ciljeve i principe uključujući:

· Podršku Evropskom audiovizuelnom i striming sektoru pri stvaranju evropskog sadržaja i njegovog promovisanja publici na globalnom nivou

· Podsticanje inovacija tokom stvaranja filmskog i TV sadržaja

· Podsticanje kreativnosti i inovacija u razvoju onlajn zabave

· Pružanje šireg sadržaja krajnjem potrošaču

Pri ulasku u European VOD Coalition, Sanja Božić-Ljubičić, vlasnica i direktorka kompanije Pickbox, izjavila je:

„Ponosni smo što je Pickbox NOW u društvu vodećih evropskih VOD usluga s kojima deli zajedničke ciljeve. Uz izgradnju evropskog audiovizuelnog i digitalnog liderstva i podsticanje inovacija i kreativnosti, regulacija tržišta svakako je jedan od prioriteta. Industrija prolazi kroz značajnu transformaciju i ponosni smo što pritom predstavljamo Adria regiju unutar Koalicije.“

Saradnja sa najvećim telekomima u Adria regiji

Pickbox je prvi u Hrvatskoj popularizovao SVOD servise i 2014. upoznao publiku sa medijskom transformacijom koju danas sprovode i predvode svetski poznate kompanije.

Ulazak u koaliciju predstavlja još jedno značajno dostignuće ove usluge na zahtev koja je kroz godine ostvarila partnerstvo sa najvećim telekomima u regiji: United Group (SBB, Telemach Slovenija, Telemach Bosna i Hercegovina, Telemach Crna Gora, Total TV Srbija, Total TV BiH, Total TV Slovenija, Total TV Crna Gora) Hrvatski Telekom, mts (Telekom Srbija, mtel Bosna i Hercegovina, mtel Crna Gora), Makedonski Telekom, Telekom Slovenije i T2.