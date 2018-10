Počinje nagradni konkurs “Imam rešenje za pametniji grad”

Kompanija Belgrade Waterfront objavila je početak nagradnog konkursa „IMAM REŠENJE za pametniji grad“, u okviru kojeg će se birati najinovativnije ideje u oblasti „pametnih gradova“, od kojih će najbolje po prvi put biti implementirane u Srbiji.Nagradni fond koji će biti podeljen između tri najbolja pojedinca ili tima iznosi 10 000 evra, a za implementaciju pobedničkih ideja predviđen je iznos od 25 000 evra.

Konkurs se organizuje sa idejom o pronalasku rešenja za modernizaciju gradskih okruženja, kao i sa ciljem da urbane sredine učini pogodnijim i kvalitetnijim za svakodnevni život. On mapira ključne problematične tačke u svakodnevnom gradskom funkcionisanju, razvija ideje za njihovo rešavanje pomoću novih tehnologija, te podržava ostvarenje i primenu ovih ideja u našoj zemlji.

Na predstavljanju konkursa u prostorijama ICT Hub-a, Marko Mudrinić, direktor i osnivač poslovno – tehnološkog medija Netokracija, stručnog medijskog partnera projekta, istakao je zadovoljstvo što se konkurs poput ovog organizuje u Srbiji.

„Ovaj konkurs inspirisan je potrebom za konkretnim akcijama“, ističe Mudrinić, i dodaje: „Pametni gradovi i korišćenje digitalnih i komunikacionih tehnologija da bi se olakšao život stanovnika, česta su pojava u razvijenim gradovima širom Evrope i sveta.Ovakve inicijative odličan su pokazatelj želje da se i u našoj zemlji implementiraju ideje koje mogu da podignu standard života i olakšaju svakodnevne obaveze građana – nas i naših komšija“.

Priliku da se prijave na konkurs „Imam rešenje“ imaju pojedinci i timovi sastavljeni od najviše tri člana, koji treba da osmisle i predlože inovativno idejno rešenje za određenu funkciju, uslugu ili proizvod u svrhu stvaranja „pametnih gradova“.

U razgovoru sa predstavnicima medija, na predstavljanju konkursa istaknuto je da je projekat usmeren i na osnaživanje lokalne startap zajednice kroz podršku u vidu pružanja uslova za razvoj što boljih ideja, kao i za njihovo ostvarenje.

Prijave na konkurs počinju danas, a vrše se popunjavanjem online formulara na vebsajtu konkursa imamresenje.rs. Rok za prijavu je 25. novembar 2018. godine. Za implementaciju konkursa biće zadužen centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije ICT Hub, što će podrazumevati odabir 10 prijava koje na najbolji način odgovaraju zahtevima konkursa, kao i pripremu učesnika za prezentovanje na finalnom događaju i učešće u stručnom žiriju koji će doneti odluku o pobednicima.

Nakon zatvaranja prijava, komisija za inicijalnu selekciju, sačinjena od eksperata iz mreže ICT Hub-a, pregledaće i oceniti sve pristigle prijave i izabrati 10 najboljih. Izabrani učesnici potom prolaze kroz mentorske radionice i svoje projekte pred žirijem predstavljaju na završnom događaju, kada će biti proglašeni i pobednici. Pojedinac ili tim koji osvoji prvo mesto dobiće nagradu od 5.000 evra, a za drugo i treće mesto obezbeđene su nagrade od 3.000, odnosno 2.000 evra.

Belgrade Waterfront poziva sve one koji imaju ideju usmerenu ka poboljšanju i boljoj organizaciji svakodnevnog života u gradovima da se prijave na konkurs, takmiče se za osvajanje vrednih nagrada, i svojim kreativnim i inovativnim rešenjima podrže održiv rast i bolju budućnost života u gradovima.

Na priloženim fotografijama su Marko Mudrinić, direktor i osnivač poslovno – tehnološkog medija Netokracija, stručnog medijskog partnera projekta i Miloš Matić, predstavnik ICT Hub-a.