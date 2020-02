Počinje TeleGroup Akademija za digitalnu transformaciju za najbolje studente Univerziteta u Beogradu

TeleGroup Innovation tim je pokrenuo drugi po redu edukativni program pod nazivom “Akademija za digitalnu transformaciju” namenjen studentima Univerziteta u Beogradu. Program traje tri meseca i obuhvata dva predavanja iz oblasti upravljanja inovacijama, kao i mentorstvo tokom rešavanja poslovne studije slučaja. Prvo predavanje je održano proteklog četvrtka u ICT Hubu.

Cilj akademije je rešavanje realnih poslovnih slučajeva sa kojima se kompanije danas susreću, pružajući priliku najboljim studentima da nauče osnove digitalne transformacije, edukuje ih o neophodnim vrednostima i načinu rada u skladu sa postulatima modernog biznisa koji u centar pažnje stavlja korisnika.

“Ključna ideja digitalne transformacije nije samo razvijanje tržišta, već transformacija načina razmišljanja ljudi. Baš zato smo odlučili da se bavimo mladima kao grupom koju poslovni svet često potcenjuje, a koja će vrlo brzo u njemu učestvovati i donositi važne odluke” kaže Filip Milinković, iz TeleGroup Innovation tima.

Ove godine će kroz TeleGroup Akademiju za digitalnu transformaciju osamnaest najboljih studenata FON-a, dobiti priliku da uče i rade na kreiranju sopstvenih rešenja za poslovni problem jedne kompanije koja posluje u našem regionu.