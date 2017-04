Počinju obuke u programiranju za nezaposlene

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i kompanija Samsung Elektroniks dogovorili su stratešku saradnju u sprovođenju programa obuka u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija za nezaposlena lica i osobe sa invaliditetom. Zvaničan sporazum u Palati Srbija potpisali su ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije i Tae Hvag Hvang, direktor kompanije Samsung Elektroniks za Adriatik regiju.

Ovaj sporazum će omogućiti da u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, nezaposleni mladi ljudi u Srbiji dobiju priliku da uče kodiranje savremenih aplikacija za mobilne uređaje, tablete, TV ili kompjuterske platforme i savladaju ostale napredne IT veštine. Na ovaj način oni će povećati mogućnost za zaposlenje i uspešno odgovoriti na izazove novog digitalnog doba.

Cilj projekta „Samsung smart akademija“ je razvoj kompetentnosti i povećanje zaposlenosti mladih i osoba sa invaliditetom u Srbiji, a sve u skladu sa prioritetima nacionalne politike zapošljavanja.

„Nezaposlenost je veliki problem u mnogim zemljama, dok sa druge strane podaci govore o sve većoj potrebi za kadrovima u IT industriji. Kako bi mladim generacijama, pružili mogućnost za rad, razvijanje i napredovanje, potrebno je više angažovanja i saradnje državnog i korporativnog sektora. Ovaj sporazum omogućiće kvalitetne stručne obuke koje će pomoći mladim nezaposlenim ljudima i osobama sa invalidetetom da budu kompetentniji na tržištu rada ili pokrenu sopstveni posao“, rekao je Tae Hvag Hvang, direktor kompanije Samsung Elektroniks za Adriatik regiju.

Selekciju kandidata obavlja Nacionalna služba za zapošljavanje među nezaposlenim licima koji su već završili neku od stručnih škola ili fakulteta u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, ali do sada nisu imali prilike da unaprede svoje praktično znanje.

Kompanija Samsung je sa Ministarstvom rada pre dve godine takođe sprovela projekat „Samsung digitalna akademija“ zahvaljujući kojem je 225 nezaposlenih mladih ljudi iz Niša, Novog Sada i Beograda, prošlo kroz obuke koje su im donele znanja i veštine u trenutno najtraženijim oblastima na tržištu rada.