Pokrenut prvi UniCredit Hakaton

UniCredit je, u saradnji sa kompanijom ABC Accelerator, pokrenuo prvi UniCredit Hakaton u CIE, globalno takmičenje koje će se održati u Ljubljani 2. i 3. septembra 2017. godine.

Hakaton je intenzivno dvodnevno takmičenje inovativnih i kreativnih pojedinaca. Podeljeni u grupe, oni će dobiti zadatak da reše različite izazove koje je uzrokovala regulativa PSD2[i] (The Revised Payment Services Directive). Programeri, predstavnici Fintech Start-up-ova i softverskih kompanija, će udružiti snage sa zaposlenima UniCredita kako bi razvili ideje koje mogu da kreiraju vrednost za klijente i banku, u kontekstu nove PSD2 regulative.

UniCredit je posvećen tome da zadrži banku na jednoj od vodećih pozicija kada su u pitanju inovacije i da osmisli rešenja koja bi doprinela unapređenju iskustva klijenata.

Karlo Vivaldi, direktor Divizije za poslovanje u CIE u UniCreditu, je izjavio: “Verujemo da je inovacija ključna za dugoročnu održivost bankarskog poslovanja, ali i za bolju interakciju između banke i njenih klijenata. Inovacije se nalaze i u fokusu Strateškog plana UniCredita, Transform 2019, čije aktivnosti treba da transformišu operativni model banke kako bi se prilagodio navikama klijenata koje se brzo menjaju i novim regulatornim zahtevima. U skladu sa tim, UniCredit Hakaton CIE omogućava nam da se oslonimo na vodeću poziciju u ovom regionu, kao i da dodatno osnažimo naše poslovanje. Sigurni smo da će ova inicijativa okupiti mlade talente iz i van banke za izradu i dizajn novih primenjivih rešenja”.

Urška Jež, suosnivač i generalna direktorka ABC Slovenija, dodala je: “Kompanije širom sveta pokušavaju da pronađu efikasne načine da se transformišu. Zajedno sa start-up-ovima traže rešenja kako da svoj biznis učine inovativnijim, transparentnijim i agilnijim. Uspešni projekti ovih dana kombinuju oba sveta. I to je jedan od razloga naše saradnje sa UniCreditom i zbog čega smo kreirali ovaj program, počevši od hakatona. UniCredit je pokazao veliko angažovanje kada je u pitanju praćenje svetskih trendova, dok je istovremeno aktivno slušao svoje klijente kako bi identifikovao njihove potrebe i obezbedio im odgovarajuće proizvode i usluge. Uključivanjem internih resursa u ovu inicijativu, Grupa pokazuje veliku posvećenost inovacijama. Verujem da će ovim pristupom i posvećenošću UniCredit Hakaton CIE imati širi, pozitivan uticaj na Grupu i učiniti da se UniCredit pozicionira kao pionir digitalizacije u regionu CIE, a i šire.”

Oslanjajući se na novu regulativu, zadatak Hakatona će glasiti: “Kako kreirati vrednost upotrebom informacija o računima klijenata?” To praktično znači da će timovi morati da razviju, na primer, platformu za analizu podataka klijenata sa ciljem da obezbede bolje iskustvo za klijenta.

Mogućnost da učestvuju u takmičenju imaju svi oni koji se prijave do 24. avgusta na www.abc-accelerator.com/UniCreditHackathonCEE

Pobednički timovi će pored novčane nagrade dobiti i mogućnost da 7. septembra predstave svoje projekte najvišem menadžmentu UniCredit Grupe u okviru Divizije za poslovanje u Centralnoj i istočnoj Evropi. Postoji mogućnost da će članovi pobedničkih timova biti pozvani da učestvuju i u implementaciji svojih rešenja.

[i]PSD2 (The Revised Payment Service Directive) nalaže svim finansijskim institucijama u okviru EU da trećim stranama obezbede direktan pristup računima svojih klijenata. Praktično, UniCredit i njegovi konkurenti će, uz saglasnost klijenta, informacije o klijentskom računu učiniti dostupnim.