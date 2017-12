Pokrenuta studija o potencijalima digitalne transformacije na Zapadnom Balkanu

Potencijali digitalne transformacije na zapadnom Balkanu biće tema studije koju su pokrenule članice Western Balkans inicijative (WB6+). Studija će biti sprovedena u saradnji sa Ekonomskim institutom u Zagrebu i Univerzitetom iz Graca, a rezultati se očekuju početkom 2018-te, najavljeno je na panelu „Digitalna ekonomija – oblikovanje budućnosti društva” u okviru Serbian Visions konferencije.

„Digitalizacija je postala deo naše svakodnevnice i donosi razoj novih tehnologija. Predviđanja kažu da će 5G, na primer, imati primenu u bezbednoj vožnji vozila bez vozača, robota kojima će se upravljati na daljinu, kao i u „pametnim“ domovima. Zbog toga, operatori već sada planiraju infrastrukturu za budućnost. Potencijali su ogromni i mi moramo biti spremni da ih na pravi način iskoristimo, strogo vodeći računa o sigurnosti podataka i mrežne infrastrukture“, kaže Pjer Vučković, direktor strategije i planiranja u tehnici u Telenoru.

Studija će se baviti potencijalom digitalnih transformacija prvenstveno na polju telekomunikacija, a zatim u oblastima logistike, poljoprivrede, digitalnog poslovanja i edukacije. Izrada studije je prvi put predstavljena javnosti u Srbiji u okviru Serbian Visions konferencije.

WB6+ inicijativu čine kompanije članice koje se zalažu za razvoj digitalnog poslovanja u regionu, kao što su telekomunikacione kompanije Telenor, Deutsche Telekom i Telekom Austria, kao i SAP, Ernst & Young, Privredne komore iz regiona i ostale.