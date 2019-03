Potpisan memorandum o sporazumevanju kompanija Siemens i TeleGroup

Kompanije Siemens d.o.o. Beograd i Telegroup d.o.o. Beograd potpisale su Memorandum o sporazumevanju kojim će dve kompanije u budućnosti ostvariti partnersku saradnju na projektima u oblasti saobraćaja, industrije i energetike.

Potpisnici ugovora prepoznali su priliku da udruže kapacitete i stručnost kako bi sarađivali u zajedničkim oblastima na tržištu, a koje se odnose na moguće buduće projekte u oblastima za pametne gradove u Srbiji, projektima automatizacije i projektima u oblasti IT i telekomunikacija.

Potpisivanje ugovora održano je u prostorijama kompanije Siemens Srbija, a ugovor su potpisali Udo Ajhlinger, generalni direktor Siemens d.o.o. Beograd i Jelena Veljić, zamenik direktora Siemens d.o.o. Beograd, dok je u ime kompanije TeleGroup memorandum potpisala Diana Gligorijević, član Izvršnog odbora, izvršni direktor marketinga i prodaje, TeleGroup.

„Naša kompanija u Srbiji i svetu poznata je po najsavremenijim rešenjima i uslugama u oblastima energetike, industrije i saobraćaja. Pionir smo u oblasti digitalizacije, a cilj nam je da pored promovisanja ove teme svojim kupcima predstavimo naše nove proizvode i rešenja koja mogu unaprediti njihovo poslovanje i status na tržištu. Veoma me raduje ovakav vid saradnje i što ćemo na budućim projektima imati partnera kakav je TeleGroup“, izjavio je Udo Ajhlinger, generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd.

Siemens je u Srbiji prisutan 132 godine i daje ključni doprinos realizaciji kapitalnih investicija u Srbiji i simbol je inovacija, kvaliteta, pouzdanosti i inženjerske izvrsnosti zajedno sa našim partnerima u Srbiji. U lokalnoj kompaniji radi oko 2.500 zaposlenih.

„Počastvovani smo činjenicom da Siemens prepoznaje ekspertizu, kvalitet, pouzdanost, raznovrsnost usluga koje pružamo kao i kompleksnost implementacije najsavremenijih tehnologija koje su od značaja za unapređenje kvaliteta rada i života uopšte. Imajući aktivnu ulogu u tehnološkim promenama koje se dešavaju i sprovođenju digitalne transformacije kako u našoj kompaniji, tako i u ekonomiji naše zemlje, prepoznajemo izazovnost uloge da jesmo i budemo u budućnosti kontinualni partner kompanije Siemens kako u Srbiji, tako i u državama u regionu na kojima poslujemo“, izjavila je Diana Gligorijević, član Izvršnog odbora, izvršni direktor marketinga i prodaje, TeleGroup.

TeleGroup je jedna od vodećih tehnoloških kompanija koja je specijalizovana za razvoj softverskih proizvoda, dizajn i implementaciju poslovnih IT rešenja i infrastrukturni inženjering, a koja uspešno posluje na širem tržištu Evrope i Bliskog istoka.