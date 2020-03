Krajnji rok za prijavu startapa, skejlapa, malih i srednjih preduzeća iz oblasti čiste energije, pametnih gradova, mobility-a i cleantech-a na ovogodišnji PowerUp! Izazov, koji predstavlja jedinstvenu priliku da osvoje investiciju vrednosti do pet miliona evra, produžen je do 10. marta zbog velikog interesovanja potencijalnih učesnika. Ovaj program, u organizaciji EIT InnoEnergy, Evropskog akceleratora iz oblasti čiste energije, koji pomaže inovativnim preduzećima na svim nivoima razvoja, da napreduju, a ove godine je podržan od strane svetskog mega brenda Amazon Web Services. Za odabrane učesnike, Amazon je obezbedio nagradu u vrednosti od 100.000 evra u kreditu za AWS Activate program, poznat po pružanju logističke i infrastrukturne podrške startapima za rast i izlazak na tržište.

Pobednik lokalnog finala za Srbiju takmičiće se sa finalistima iz drugih zemalja na velikom finalu tokom Impact’20, najvećeg ekonomskog događaja u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Najbolji startapi će osvojiti novčane nagrade od 50.000, 10.000 i 3.000 evra, ali će svi finalisti dobiti priliku da svoje ideje i proizvode predstave pred brojnim investitorima i međunarodnim kompanijama.

Prošle godine novosadski startap SmartCat, sa svojim softverom za optimizaciju potrošnje električne energije Optimus Power, pobedio je na lokalnom PowerUp! takmičenju u Srbiji i na velikom finalu imao zapažen nastup pred brojnim investitorima. “Odlazak u Krakov na veliko finale PowerUp! nam je puno značilo jer smo imali priliku da upoznamo brojne predstavnike kompanija i investicionih fondova, ostvarujući kontakte u industriji koji nam zaista mogu pomoći u budućem razvoju proizvoda i izlasku na međunarodno tržište,” izjavila je Sanja Hajduković iz startapa SmartCat.

Tokom poslednjih pet godina PowerUp! programa, oko 200 kompanija je dobilo podršku, od kojih 121 već prodaje svoja rešenja na tržištu, a osim toga primili su i 117 miliona evra eksternih investicija zahvaljujući razgranatoj poslovnoj mreži InnoEnergy. Od navedenog broja, čak 42 startapa ima prijavljene patente, a njihovo prosečno vreme za izlazak na tržište je samo 16 meseci.

Svi startapi, skejlapi, kao i mala i srednja preduzeća koja se uspešno prijave na PowerUp! Izazov, imaće pomoć profesionalaca iz InnoEnergy u razvoju svojih ideja i širenju na međunarodna tržišta, a odabrane kompanije će dobiti priliku da dobiju investiciju vrednosti do pet miliona evra.

Da biste aplicirali na PowerUp! Izazov potrebno je da vašu prijavu popunite i pošaljete do 10. marta 2020. putem InnoEnergy sajta.