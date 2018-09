Problemi sa povezanošću mogu dovesti do problema u vezama

Stalna povezanost danas je obavezan deo odgovornosti prema društvu. Prema studiji koju ju sprovela kompanija Kaspersky Lab, povezanost je sada sastavni deo naših obaveza prema porodici, prijateljima i najbližima. Istraživanje je pokazalo da u situacijama kada su ljudi onemogućeni da koriste svoje uređaje, njihova najčešća briga jeste da li će njihova porodica i prijatelji biti zabrinuti za njih (51%) kao i da neće biti u mogućnosti da pomognu članu porodice u slučaju da se im nešto desi (45%).

Zamislite ovo: jedne večeri se sastajate sa svojim partnerom da obeležite važnu godišnjicu. Međutim, odjednom shvatate da kasnite. Morate obavestiti partnera jer ne želite da se oseća manje voljeno ili napušteno – ali baš u trenutku kada želite da ga kontaktirate, prazni vam se baterija na telefonu. U tom trenutku povezanost vam je onemogućena a svesni ste i da vaša godišnjica neće proći baš kao što ste zamišljali…

Briga o stalnoj umreženosti i njen značaj u našem ljubavnom životu često su potpuno opravdani. Nemanje pristupa mreži sa sobom nosi različite posledice, od zaboravljanja važnog datuma (21%) do nekih malo većih problema. Svaki šesti ispitanik (15%) priznao je da je iskusio probleme koji su bili uzrokovani nestankom baterije, gubljenjem ili krađom uređaja njihovih partnera.

I nisu samo veze one koje su pogođene – mnogi od nas bi bili poprilično ometeni u svakodnevnim aktivnostima bez pomoći svojih uređaj. Kod petine ispitanika (21%), problem sa povezanošću rezultirao je propuštenom prilikom u vezi obrazovanja/zaposlenja, 16% nije uspelo da pronađe željenu lokaciju, a jedan od deset ispitanika (13%) propustio je neku društvenu priliku kao što je zabava jer nije bio u mogućnosti da svoj uređaj poveže na mrežu.

Uprkos očiglednom značaju povezanosti, 18% korisnika ne radi baš ništa kako bi obezbedili rad i konekciju svojih uređeja, dok samo 34% korisnika vodi računa o nivou baterije, a tek jedan od pet (22%) regularno proverava “zdravlje” svog uređaja.

“Povezivanost igra veliku ulogu u našem svakodnevnom životu. Prema rezultatima istraživanja, ljudi prave propuste kada nemaju pristup svoji uređajima – propuštaju prilike, gube se na lokacijama i zabrinuti su jedni za druge. Ono što je jasno jeste da nedostatak povezanosti takođe može trajno uticati na naše odnose jer ako tu zabrljamo, naša osećanja mogu biti povređena. Kada ljudi imaju opušten stav prema bezbednosti svojih uređaja – onda je to i rezultat koji dobijaju: parovi jedni od drugih očekuju brze odgovore, roditelji očekuju da u svakoj sekundi znaju gde su im deca a prijatelji očekuju da ne budu ignorisani. Od ključne je važnosti da se preduzmu dodatne mere za bolju zaštitu naših uređaja i održavanje povezanosti”, izjavio je Dmitri Alešin (Dmitry Aleshin), potpredsednik sektora za marketing prozvoda u kompaniji Kaspersky Lab.

Rešenje Kaspersky Security Cloud pomaže korisnicima da izbegnu ovakve propuste. Njegova adaptivna bezbednost omogućava korisnicima da održavaju svoje uređaje povezanima kako bi izbegli probleme s najbližima. Rešenje se može prilagoditi različitim potrebama i sadrži različite funkcije koje pomažu Mac, Windows, iOS i Android korisnicima da vode svoje digitalne živote bez rizika od gubljenja povezanosti kada im najpotrebnija:

Kada su vaša deca van kuće a vama je potrebno da znate da li su u mogućnosti da vas kontaktiraju – Nova opcija “Battery Tracker” u rešenju Kaspersky Safe Kids omogućava roditeljima da u svakom trenutku znaju da li dete ima mogućnosti konekcije ili ne. Ono obaveštava roditelje kada nivo baterije postane nizak na mobilnim uređajima njihove dece.

Nova opcija “Battery Tracker” u rešenju Kaspersky Safe Kids omogućava roditeljima da u svakom trenutku znaju da li dete ima mogućnosti konekcije ili ne. Ono obaveštava roditelje kada nivo baterije postane nizak na mobilnim uređajima njihove dece. Kada ne možete da stignte na sastanak – “Device Power Consumption” opcija obaveštava vas koliko baterije imate na uređaju i koliko vremena imate pre nego što ona iscuri, tako da možete obavestiti onog ko vas čeka.

“Device Power Consumption” opcija obaveštava vas koliko baterije imate na uređaju i koliko vremena imate pre nego što ona iscuri, tako da možete obavestiti onog ko vas čeka. Kada vam je uređaj ukraden, a vaša odsutnost sa mreže može dovesti do kraja vaše veze ili karijere – “Anti-Theft” opcija pomoćiće vam da locirate i povratite svoj Android uređaj. Ona omogućava korisnicima da uključe alarm, zaključaju i lociraju svoj uređaj, pa čak i da naprave fotografiju osobe koja ga trenutno koristi.