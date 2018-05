Prvi Xiaomi Mi Store u Austriji

Četvrti vodeći proizvođač smartfona i potrošačke elektronike Xiaomi otvorio je vrata svog prvog Mi Storea u Beču, čime ovaj deo Europe postaje bogatiji za dugo očekivanu i još dostupniju ponudu ovog sve prisutnijeg svetskog lidera pametnih telefona.

Smešten u sklopu Shopping Centra Süd, Mi Store, za čije je otvarenje zaslužna kompanija Bijelić Co, ujedno i ovlašćeni distributer Xiaomi proizvoda za Austriju, Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju i Crnu Goru, osiguraće veću i lakšu dostupnost Xiaomi pametnih telefona i ekosistem proizvoda.

Tom prilikom Viktor Bijelić, predsednik Uprave Bijelić Co, je naglasio: – „Oduševljeni smo što u saradnji sa Xiaomi otvaramo prvi Mi Store na području srednje Evrope. Otvarenje ove trgovine je kulminacija zajedničke vizije, truda i timskog rada na projektu sve kako bi našim Mi Fanovima omogućili kupovinu svih Xiaomi proizvoda na jednostavan i pristupačan način. Naši kupci će uživati sve benefite koje donosi kupovina proizvoda iz službenih trgovina (garancija, servisna podrška), a uz pristupačne cene i uvek atraktivne popuste. U planu je otvaranje novih Mi Store kako bi svi naši fanovi bili u mogućnosti iskusiti i kupiti Xiaomi proizvode.”

Osnovan 2010. godine te vođen osobnim uverenjem osnivača i prduzetnika Lei Juna da tehnologija visokog kvaliteta treba biti pristupačna svima, a što je na kraju postalo i poslovna filozofija ovog kineskog vizionara u području mobilne tehnologije, Xiaomi je prepoznatljiv po jedinstvenom logu MI koji predstavlja skraćenicu termina „Mobile Internet”. MI logo ujedno predstavlja i podsetnik na nemoguću misiju – „Mission Impossible”, odnosno na mnogobrojne izazove koji su se pojavili na početku pokretanja ovog globalno prepoznatljivog i vodećeg proizvođača mobitela i potrošačke elektronike.