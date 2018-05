Samsung daje petogodišnju garanciju na odabrane UHD i QLED modele televizora

Kompanija Samsung pripremila je produženu petogodišnju garanciju na odabrane UHD i QLED modele televizora iz 2017. i 2018. godine (serije M i N), za sve svoje korisnike. Takođe, kompanija je obezbedila i 10-godišnju garanciju koju kupci QLED televizora M i N serija dobijaju u slučaju burn-in efekta na ekranima TV uređaja.

Pravo na produženu garanciju ostvaruju kupci odabranih Samsung UHD i QLED televizora periodu od 1. maja 2018. godine do 30. juna 2018, ukoliko se registruju preko internet stranice www.samsung5godinagarancija.rs.

Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu slike, izvrsnom kontrastu, kao i brojnim mogućnostima napredne SMART TV platforme, Samsung već više od 13 godina ponosno drži vodeću poziciju proizvođača TV uređaja.