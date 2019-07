Samsung Galaxy A80 dostupan u Srbiji od sredine jula

Samsung Galaxy A80, čiji su glavni aduti prva rotirajuća trostruka kamera i novi Infinity beskonačni ekran, stiže na tržište Srbije sredinom jula. Uređaj će biti dostupan u crnoj, srebrnoj i zlatnoj boji po preporučenoj ceni od 79.999 dinara, kod svih ovlašćenih maloprodajnih partnera i kod operatora.

Prvi put u Galaxy seriji uređaja, Galaxy A80 stiže sa rotirajućom trostrukom kamerom koja ima isti visoko kvalitetni objektiv na prednjoj i zadnjoj strani i omogućava neprekidno snimanje. Galaxy A80 pravi jasne i živopisne fotografije pomoću glavne kamere od 48 megapiksela, koje god da je doba dana ili noći. Sa ultraširokim objektivom sa uglom od 123 stepena, lako je snimiti i podeliti živi video snimak svega što korisnik vidi. 3D dubinska kamera je tu da bi se uživo zabeležili momenti uz pomoć funkcije Live Focus Video, koji snima video snimke nalik filmskim isečcima. Uz to, program rada za stabilizaciju video snimka Super Steady Video smanjuje potrese kamere.

Galaxy A80 stiže sa prvim, novim Samsung New Infinity Display-em, raskošnim FHD+ Super AMOLED ekranom od 6,7 inča koji ide od ivice do ivice i odnosom stranica 20:9. Audio-vizuelni doživljaj ide i korak dalje uz Dolby Atmos tehnologiju kada se koriste slušalice ili Blutut zvučnici.

Uređaj je opremljen Samsung Knox platformom, bezbednosnom platformom kompanije, koja odgovara sigurnosnim kriterijumima bezbednosnih službi. Zajedno sa servisom Samsung Pass, moguće je bezbedno i lako pristupiti aplikacijama i sajtovima preko senzora za otisak prsta.Uz funkciju unapređenja performansi Intelligent Performance Enhancer na uređaju Galaxy A80, uređaj će raditi više, brže i duže kad god je to potrebno. Njegov softver za optimizaciju performansi zasnovan na veštačkoj inteligenciji do maksimuma povećava kapacitete CPU, RAM i baterije, čime prilagođava efikasnost Galaxy A80 uređaja svakodnevnim potrebama.