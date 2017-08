Samsung osvojio dva EISA priznanja za 2017/2018

Kompanija Samsung osvojila je dva prestižna priznanja za 2017/2018 godinu u kategorijama najbolji smart telefon i smart TV koja dodeljuje Evropska asocijacija za zvuk i sliku (EISA). Za najbolje ovogodišnje pametne telefone proglašeni su Galaxy S8 i S8+, dok je priznanje za najbolji pametni televizor odneo model Samsung QE55Q7F.

„Izuzetno nas raduje da je nezavisno udruženje evropskih novinara iz 25 zemalja prepoznalo posvećenost Samsunga ka stalnom fokusu na osluškivanje potreba korisnika, kao i velikoj pažnji koju ulažemo u izradu proizvoda izuzetnih performansi i prefinjenog dizajna.

Ovogodišnje EISA nagrade za najbolji pametni telefon kao i smart TV vidimo kao potvrdu naše posvećenosti kreiranju vrhunskih uređaja koji zaista unapređuju svakodnevni život korisnika i ljubitelja tehnologije“, rekao je Milan Vujović, direktor marketinga u kompaniji Samsung.

Galaxy S8 i S8+ su se kod stručnog žirija izborili za prestižno priznanje „EISA best smartphone 2017-2018“ svojim moćnim softverskim performansama, kao i Infinity ekranom i kompaktnim dizajnom bez okvira. Funkcije koje se posebno izdvajaju kod ovih modela su vrhunska kamera Dual Pixel od 12 megapiksela sa zadnje strane kao i premium kamera od 8 megapiksela sa prednje.

Takođe, ovi uređaji iz poslednje Samsung S serije predstavljaju prve mobilne uređaje sa HDR funkcijom koji pružaju žive boje i izuzetan kontrast, a uz to poseduju i prvi 10-nanometarski čip koji obezbeđuje veću brzinu i efikasnost rada.

Tradicionalno već na dodeli EISA priznanja, kompanija Samsung osvaja priznanja u kategoriji najboljih i najinovativnijih televizora. Ove godine, titulu najboljeg poneo je model QE55Q7F.

Ovaj smart TV uređaj iz najnovije Samsung QLED kolekcije nudi unapređenu Quantum dot tehnologiju, višestruko bolje performanse u pogledu prikaza boje, pa tako prikazuje čak i najsuptilnije razlike u boji kod različite osvetljenosti. Takođe, napredna HDR 1500 funkcija omogućava korisnicima da na ekranu vide svaki skriveni detalj.

Poseban iskorak se ogleda u dizajnu televizora pri čemu ovaj nagrađeni model donosi Invisible Connection kabl dužine 15 metara koji pomaže da se iz vidnog polja uklone neugledni kablovi i da se svi kablovi perifernih uređaja sakupe i povežu u jedan.