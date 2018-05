Samsung otvara ogroman istraživački centar za veštačku inteligenciju u Britaniji

Danas je bogata kompanija iz Južne Koreje objavila da će otvoriti ogromni istraživački centar za veštačku inteligenciju u prijatnom zelenilu Kembridža, grada posvećenog savremenim tehnologijama. Istraživački centar za veštačku inteligenciju kompanije „Samsung“ u Kembridžu (SAIC-Cambridge) predvodiće profesor Endrju Blejk, jedan od vodećih stručnjaka na tom polju. Blejk je nekada bio rukovodilac Istraživačke laboratorije kompanije „Microsoft“ u Kembridžu i bivši direktor Instituta „Alan Tjuring“. Njegova istraživanja prvenstveno su usredsređena na kompjutersku viziju, što odgovara ciljevima koje je kompanija postavila za novi istraživački centar u Kembridžu.

Nova ustanova je peta po redu institucija u vlasništvu kompanije koja se nalazi van teritorije Južne Koreje i Sjedinjenih Država i predstavlja veliku prednost za polje savremenih tehnologija u Britaniji, posebno zbog toga što država nastoji da zauzme mesto svetskog lidera u razvoju veštačke inteligencije.

Ujedinjeno Kraljevstvo je već steklo zavidnu reputaciju na tom polju. Pored neprestane izrade i objavljivanja mnogobrojnih studija na prestižnim domaćim univerzitetima, Britanija je ugostila i mnoge svetski poznate kompanije koje se bave veštačkom inteligencijom – kao što je „Swiftkey“ u vlasništvu „Microsofta“ i „DeepMind“ u vlasništvu kompanije „Google“.

Premijerka Tereza Mej je u svojoj izjavi izrazila oduševljenje potezom kompanije „Samsung“, rekavši: „Današnja odluka kompanije stvoriće dobro plaćena i visokokvalifikovana radna mesta, a naša moderna strategija industrijskog razvoja ohrabriće mnogobrojna slična ulaganja širom zemlje.“

Dodala je da je postupak kompanije „Samsung“ još jedan glas kojim se iskazuje poverenje Britaniji kao lideru u razvoju veštačke inteligencije, a novi istraživački centar imaće koristi od svetski priznatih stručnjaka i naučnih talenata iz Kembridža.

Ministar za digitalizaciju, kulturu, medije i sport Met Henkok je, takođe, uputio reči hvale za novu instituciju kompanije „Samsung“:

„Odluka kompanije da izgradi novi istraživački centar za veštačku inteligenciju došla je mesec dana posle britanske odluke o ulaganju i razvoju sektora veštačke inteligencije i dan pošto je premijerka odlučila da uvede veštačku inteligenciju u Nacionalnu zdravstvenu službu. To je najveća potvrda britanske kreativnosti, inovativnosti i preduzimljivosti. Kroz našu modernu strategiju industrijskog razvoja, uložićemo, zajedno sa industrijom, skoro milijardu funti da bismo Ujedinjeno Kraljevstvo postavili na vodeće mesto u razvoju veštačke inteligencije, što će nam pomoći da iskoristimo svaku priliku koju nam pružaju savremene tehnologije.“

Ulaganje kompanije u veštačku inteligenciju ne predstavlja iznenađenje jer se bavi raznovrsnim proizvodima – od kućnih uređaja, preko potrošačke elektronike do zdravstvene zaštite. Veštačka inteligencija može mnogo da ponudi u tim domenima i to pre nego što se započnu veliki projekti, kao što je lični asistent Bixby koji namerava da se takmiči sa Asistent-om kompanije „Google“ ili sa Siri kompanije „Apple“.

Od kompanije „Samsung“ treba uskoro očekivati slična velika ulaganja u veštačku inteligenciju.