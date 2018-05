Samsung predstavio Galaxy J6

Kompanija Samsung Electronics predstavila je najnovijeg člana Galaxy porodice, Samsung Galaxy J6. Reč je o telefonu koji kombinuje impresivan Super AMOLED beskonačni ekran sa dodatnim karakteristikama poput čitača otiska prstiju, što ovaj uređaj čini najpraktičnijim i telefonom sa najviše stila iz Galaxy J serije.

Novi Galaxy J6 dolazi sa očaravajućim 5.6-inčnim Super AMOLED beskonačnim ekranom (Infinity Display), zaštitnim znakom Galaxy pametnih telefona, koji objedinjuje visok kvalitet slike i živopisne boje. Beskonačni ekran pruža iskustvo gledanja video-zapisa kao u bioskopu, dok bogate boje čine gledanje filmova i igranje igara upečatljivijim i ugodnijim više nego ikada kada je reč o ovoj kategoriji uređaja.

Kombinovan sa beskonačnnim ekranom, tanki metalni okvir ovom telefonu daje elegantan i ergonomski dizajn, što uređaj čini prijatnim i ugodnim za držanje u ruci.

Osmišljen kako bi bio na usluzi korisnicima koji vode užurbane živote, Galaxy J6 omogućava otključavanje uređaja pomoću čitača otiska prsta bez prethodnog „buđenja“ uređaja, a za neprekidan rad tokom čitavog dana nudi bateriju kapaciteta 3000 mAh. Pokreće ga snažan procesor od osam jezgara takta 1.6GHz, čime omogućava izvršavanje zahtevnijih zadataka, kao što je prikazivanje video-zapisa visoke rezolucije. Za dodatnu fleksibilnost zadužena su tri gigabajta radne memorije, 32 gigabajta interne memorije, kao i ulaz za microSD karticu.

Prilagodljiva kamera uređaja Galaxy J6 korisnicima omogućuje snimanje savršene fotografije ili selfija bez obzira na to gde se nalaze ili šta rade. Uređaj ima zadnju i prednju kameru od 13MP i 8MP i integriše snažan selfi fokus u stvarnom vremenu. Takođe, tu je i prednji LED blic, što znači da korisnici mogu snimiti jasne i elegantne selfije danju ili noću, bez obzira na osvetljenje. Osim toga, korisnici mogu dodati i postojeće AR stikere, što će im omogućiti da na jedinstven način personalizuju fotografije i podele ih sa porodicom i prijateljima.

– Galaxy J6 se temelji na Samsungovom nasleđu ekrana, sa fantastičnim Super AMOLED beskonačnim ekranom koji pruža neverovatan doživljaj gledanja – rekao je Milan Vujović, direktor marketinga u kompaniji Samsung Electronics za Adrijatik regiju.

Novi Galaxy J6 biće dostupan u Srbiji u drugoj polovini juna, a kupci će moći da biraju između crne, zlatne ili boje lavande i verzije sa jednom ili dve SIM kartice.