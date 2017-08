Saradnja Marvella i Kingstona se pokazala uspešnom sa preko 6 miliona isporučenih SSD-ova

Kompanija Kingston Technology Company, Inc., nezavisni svetski lider u proizvodnji memorijskih proizvoda, objavila je danas da je u svetu prodato preko šest miliona SSD jedinica iz Kingston i HyperX serija sa Marvell kontrolerima.

Ovo je omogućeno za samo dve godine, od kada je u februaru 2015. godine pušten u prodaju prvi SSD ove kompanije sa Marvell kontrolerom – HyperX Predator PCIe SSD. Marvellov kontroler 88SS9293 napredne generacije pruža munjevito brze SSD performanse, čineći HyperX Predator PCIe SSD neizostavnim za entuzijaste i korisnike koji grade sisteme.

Želeći da ponudi korisnicima svih nivoa prednosti visokih performansi SSD-a, Kingston je predstavio UV400, sa Marvellovim četvorokanalnim 88SS1074 kontrolerom u maju 2016. godine. Širenjem palete ovih proizvoda tokom godine, Kingston će predstaviti UV500 seriju, prvu 3D NAND SSD seriju koja koristi najnovije Marvellovo 88SS1074 full turnkey (FTK) rešenje. UV500 će biti dostupan u 2.5″, M.2 i mSATA verzijama, nudeći rešenje za potrebe svakog korisnika. Dizajniran je za mejnstrim upotrebu ali poseduje i 256-bitnu AES enkripciju i TCG Opal 2.0 za poslovne korisnike.

“Marvell je ponosan na uspeh saradnje sa Kingstonom i uzbuđeni smo zbog širenja saradnje razvijanjem prvog interno razvijanog FTK rešenja sa našim 88SS1074 kontrolerom,” izjavio je Najdžel Alvares, potpredsednik marketinškog odeljenja za SSD i poslovna rešenja u Storage Group-u u kompaniji Marvell. “Kingstonov UV500 će nuditi najbolje 3D NAND performanse, izdržljivost, integritet podataka i pouzdanost koristeći treću generaciju naše NANDEdge™tehnologije, najbolju platformu za LDPC korekciju grešaka na tržištu, koja je integrisana u sve naše najnovije SATA, SAS i PCIe kontrolere.”

“Zadovoljni smo rezultatom koji smo postigli u saradnji sa Marvellovim timom kako bismo pružili visoke performanse i kvalitet proizvoda svojim korisnicima; i, time što smo postigli cifru od šest miliona isporučenih SSD-ova za tako kratko vreme,” rekao je Toni Holinzbi, SSD Business Manager u kompaniji Kingston.

“Nastojimo da održimo rast broja prodatih jedinica sa sledećom generacijom uređaja koji koriste 3D NAND i Marvellovo FTK rešenje. UV500 će pružiti odlične performanse i pouzdanost kako za krajnje korisnike tako i za system buildere.”

Kingston će prikazati svoje najnovije SSD-ove na Flash Memory samitu u Hali A-B na štandu #827. Marvell će biti prisutan u Hali A-B na štandu #511.