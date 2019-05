Saveti za prepoznavanje skrivenih kamera dok putujete

Upotreba skrivenih kamera radi špijuniranja gostiju u iznajmljenom smeštaju je skoro dospela na naslovne strane, ali to za bezbednosnu industriju nije ništa novo. Uređaji za nadzor mogu biti korišćeni za targetiranje poslovnih ljudi koji putuju, političara, aktivista, i novinara, između ostalih. Kako bi pomogli svim putnicima da budu bezbedni kada su daleko od kuće, istraživači kompanije Kaspersky Lab kreirali su listu najboljih bezbednosnih hakova za digitalne uređaje i informacije – koristeći jednostavne tehnike i osnovnu, već spremnu i dostupnu opremu.

U aprilu je jedna porodica otkrila da su njihove aktivnosti prenošene uživo preko kamere sakrivene u dimnom alarmu u dnevnoj sobi njihove iznajmljene kolibe u Irskoj, a ovo je jedan od nekoliko skorašnjih primera takve vrste aktivnosti. Čini se da je skriveni nadzor rastući rizik sa kojim se putnici suočavaju. Ostali uključuju targetiranje digitalnih uređaja kao što su laptopovi ili telefoni i informacija koje se nalaze na njima. Istraživači bezbednosti kompanije Kaspersky Lab su na osnovu svog iskustva formirali listu bezbednosnih rizika tokom putovanja i pokazali kako korisnici mogu da se nose sa njima na način koji je i praktičan i lak.

Na primer, kako biste utvrdili da nema skrivenih kamera ili mikrofona u vašoj hotelskoj sobi ili iznajmljenom stanu preko kojih biste mogli biti prisluškivani, istraživači preporučuju da putujete sa malom alatkom (već dostupnom onlajn) koja sadrži skener radio frekvencije kao i svetleće diode i crveno staklo.

Ova alatka će vam pomoći da pronađete izvore koji emituju elekromagnetne talase (većina bežičnih bubica i kamera to radi) i da tražite skrivene kamere. Objektiv kamere reflektuje svetlost značajno bolje od ostalih površina, tako da ukoliko uperite svetlo dioda ka onome što vam se čini kao kamera, i pogledate ka njemu kroz crveno staklo, videćete svetlu crvenu tačku.

Takođe možete koristiti svoje mobilne telefone kako biste uočili kamere koje koriste infracrveno osvetljenje, zato što kamere mobilnih telefona mogu da prepoznaju infracrveno emitovanje. Imajte na umu, ipak, da je infracrveni filter na nekim telefonima, kao što je iPhone, previše jak za ovaj trik.

Da ne biste bili uhvaćeni od strane skrivenih žičnih mikrofona, jednostavno treba da pravite neku pozadinsku buku koja će da remeti. Puštanje vode na slavini ili drugi zvukovi koji mogu lako da se stvore korišćenjem servisa kao što je Noisli uništavaju skoro sve snimke.

„Kao istraživači bezbednosti, često putujemo i uvek smo svesni potencijalnih bezbednosnih pretnji. Naslovi o špijuniranju gostiju u iznajmljenim smeštajima dokazuju da skriveni nadzor nije nešto što se samo viđa u filmovima, već se dešava i u stvarnom životu. Očuvanje bezbednosti ne mora da podrazumeva visoku tehnologiju i skupe protiv-mere – osnovna oprema i zdrav razum su dovoljni kada je reč o čuvanju digitalne opreme i informacija bezbednim, i omogučuju vam da slobodno uživate u vašem odmoru,” rekao je Marko Preus (Marco Preuss), istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky Lab.

Ostali korisni saveti istraživača uključuju:

· Nikada ne ostavljajte svoje lične stvari, uključujuči vaše uređaje, bez nadzora – bilo gde. Svu svoju opremu nosite sa sobom kada napuštate hotelsku sobu.

· Vodite računa o tome da je vaša oprema zaštićena lozinkom, i da su informacije koje se na njoj nalaze šifrovane. Kliknite ovde kako bi saznali kako da uključite isti FileVault – za macOS.

· Izbegavajte rizik usled nebezbedne Wi-Fi mreže korišćenjem žičanog miša i integrisane tastature na vašem laptopu.

· Naučite kako da prepoznate dvosmerno ogledalo. Retka su u stvarnom životu, ali mogu da postoje. Stavite prst na površinu ogledala, i ukoliko postoji razmak između prsta I njegovog odraza, reč je o normalnom ogledalu. Ukoliko nema razmaka, ogledalo potencijano može biti dvosmerno.

Počnite da koristite VPN usluge kao što je Kaspersky Secure Connection kako biste u kontinuitetu šifrovali sve što šaljete i primate, ili samo u situacijama kada je bezbednost naročito važna. Na primer, kada treba da se povežete na nebezbednu Wi-Fi mrežu dok ste u hotelu ili iznajmljenom stanu.