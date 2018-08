Šest Nokia pametnih telefona uključeni u Android Enterprise Recommended program

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je da su još dva Nokia pametna telefona sada deo Android Enterprise Recommended programa kompanije Google. Na ovakav način HMD Global je dodatno unapredio svoju ponudu poslovnim korisnicima.

Uz dodatak dva nova uređaja, sada ukupno šest Nokia pametnih telefona čine deo Android Enterprise Recommended programa. Ovo uključuje nedavno predstavljen telefon Nokia 5.1 kao i model Nokia 3.1 od 32GB koji je prvi Android Enterprise Recommended telefon ovog cenovnog ranga. Android Enterprise Recommended program garantuje poslovnim korisnicima da će svi pametni telefoni odobreni od strane Google-a zadovoljavati njihove poslovne standarde, što podrazumeva garanciju visokih specifikacija kada je reč o hardveru, softveru, načinu stavljanja u upotrebu, bezbednosti i korisničkom iskustvu.

Pored široke ponude, u sklopu portfolija Nokia pametnih telefona, poslovnim korisnicima se takođe nudi čisto, bezbedno i ažurirano softversko iskustvo. Ovo znači da operativni sistem telefona ostaje ažuriran i u toku sa poslednjim inovacijama kompanije Google, kao i da će dobijati redovna bezbednosna ažuriranja. Svaki od ovih pametnih telefona pruža najbolje kada je reč o dizajnu, kvalitetu i izradi, kakvi se i očekuju od Nokia pametnih telefona.

Visoka fleksibilnost, ušteda vremena i novca

Modeli Nokia 5.1 i Nokia 3.1 su deo Android One porodice pametnih telefona, što znači da će ovi modeli tokom tri godine dobijati mesečna bezbednosna ažuriranja. Sa sigurnošću koju garantuju IT stručnjaci rešavajući bezbednosne pretnje i ranjivosti, Nokia pametni telefoni pružaju bezbednost na koju možete da se oslonite.

Uz čist Android, Nokia pametni telefoni su spremni za veliki broj EMM (Enterprise Mobility Management) rešenja. Zasnovan na punoj kompatibilnosti sa modernim API rešenjem za Android menadžment u poslovne namene, kompanija koja poseduje Nokia telefone može lako koristiti željeno EMM rešenje. Ovo ne samo da Nokia telefone čini veoma prilagodljivim, već štedi i vreme i novac.

“Zadovoljstvo je raditi sa kompanijom kao što je HMD Global kako bismo Android mobilnu platformu učinili prvim izborom za poslovne korisnike širom sveta. Nokia telefoni su prepoznatljivi po svojim inovacijama i poverenju poslovnih korisnika. Uzbuđeni smo što je u Android Enterprise Recommended program uključen veliki broj uređaja”, navodi David Still generalni direktor za Android Enterprise. “Mi nudimo jedan od najobuhvatnijih Android Enterprise Recommended portfolija na tržištu danas, što čini Nokia telefone visoko konkurentnim i kompletnim izborom za najrazličitija preduzeća. Blisko sarađujemo sa vodećim B2B prodavcima na globalnom nivou, kao i direktno sa brojnim velikim nacionalnim i multinacionalnim kupcima, koji koriste Android uređaje u svojim organizacijama. Primećujemo veliku zainteresovanost za ova rešenja kod kompanija iz oblasti bankarstva, proizvodnje, softvera, transporta, telekomunikacija, energetike, farmacije i automobilskog sektora”, ističe Andrej Sonkin, generalni direktor odeljenja za poslovanje sa korporativnim klijentima kompanije HMD global.

Android zero-touch enrolment podrška

Uređaji koji postanu deo Android Enterprise Recommended programa prošli su rigorozna testiranja, koja je sprovela kompanija Google. Na taj način, osigurano je da svi uređaji zadovoljavaju visoke zahteve u smislu hardvera, načina stavljanja u upotrebu, bezbednosti i korisničkog iskustva kako bi što bolje mogli da izađu u susret najrazličitijim izazovima sa kojima se suočavaju poslovni korisnici. Sa čistom verzijom operativnog sistema Android 8.0 Oreo™ na Android Enterprise recommended Nokia telefonima, kompanije mogu biti sigurne da će modeli koje koriste biti bez skinova ili promena u korisničkom interfejsu. Odsustvo pre-instaliranih aplikacija koje nisu neophodne ili skrivenih procesa produžava trajanje baterije i neopterećuje skladište uređaja. Zahvaljujući podršci za Anroid zero-touch enrolment, kompanije mogu instalirati unapred konfigurisana EMM podešavanja na sve korporativne Nokia telefone. Uređaji se mogu konfigurisati onlajn i isporučiti zaposlenima, što znači da oni mogu odmah koristiti svoje telefone.

Nokia telefoni koji su deo Android Enterprise Recommended programa

Sa portfoliom koji obuhvata vrhunske modele kao što su Nokia 8 i Nokia 8 Sirocco, telefone višeg srednjeg segmenta kao što su Nokia 7 plus i Nokia 6.1, kao i nedavno predstavljene modele Nokia 5.1 32GB i Nokia 3.1 32GB, Nokia telefoni nude najobuhvatniji opseg pametnih telefona koji su deo Android Enterprise Recommended programa. Nokia feature telefoni su takođe dostupni korisnicima kojima je neophodan odličan kvalitet prenosa govora i trajanje baterije. Ovi modeli uključuju Nokia 3110 3G i unapređenu verziju Nokia 8110 4G, koja je posebno pogodna za sve one kojima je neophodna stalna internet konekcija.