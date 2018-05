Siemens zvanično preuzeo kompaniju „Milanović inženjering“

Nadležni organi su odobrili preuzimanje kompanije „Milanović inženjering“ od strane Siemens-a. „Milanović inženjering“, dugogodišnji dobavljač aluminijumskih delova karoserije za šinska vozila, postao je deo kompanije Siemens. Sa ovim pripajanjem Siemens je proširio svoju međunarodnu mrežu proizvođača.

Siemens je uspešno priveo kraju preuzimanje srpske kompanije „Milanović inženjering“, proizvođača aluminijumskih delova karoserije za šinska vozila iz Kragujevca. Dobijeno je odobrenje nadležnih organa za zaštitu konkurencije i svi uslovi koji prethode akviziciji uspešno su ispunjeni. Ovim preuzimanjem Siemens je stvorio optimalnu poziciju za sve buduće projekte na kompetitivnom tržištu šinske industrije.

„Preuzimanje kompanije Milanović inženjering predstavlja pre svega dobrobit za naše kupce, kao i jačanje Siemens-ove internacionalne mreže proizvođača u oblasti šinske industrije i naše pozicije u Srbiji. Veoma smo zadovoljni zbog činjenice da je ovo druga Siemens-ova fabrika u Srbiji i radujemo se nastavku našeg uspešnog poslovanja“, izjavio je Udo Ajhlinger, generalni direktor Siemens-a Srbija.

„Pridruživanje Siemens porodici je izuzetna prilika, ne samo za naš tim, već i za grad Kragujevac i čitav region Šumadije“, rekao je Bratislav Milanović, vlasnik kompanije „Milanović inženjering“.

Ova poslovna transakcija obuhvata poslovanje „Milanović inženjeringa“ sa izuzetkom poslovne jedinice koja se bavi tretmanom voda. Osnovana 2000. godine, promet ove kompanije u 2016. iznosio je 15,3 miliona evra. Kompanija trenutno zapošljava oko 430 ljudi.