Sony predstavlja nove slušalice u svom EXTRA BASS asortimanu

Kompanija Sony najavila je moćan dodatak svom audio asortimanu koji je posvećen stvaranju dubokih basova. Sa unapređenjem EKSTRA BASS serije, WH-XB900N bežične slušalice za uklanjanje buke sa moćnim zvukom i jednostavnim funkcijama dodatno olakšavaju ljubiteljima muzike da uživaju u svojim omiljenim pesmama gde god se nalaze.

Obožavajte bas i potisnite buku sa slušalicama WH-XB900N

Zahvaljujući digitalnom uklanjanju buke, sa novim WH-XB900N bežičnim slušalicama čujete bas i ništa drugo. Digitalno uklanjanje buke isključuje ambijentalni zvuk, tako da možete da čujete više detalja u svakoj numeri. Za one situacije u kojima treba da čujete svoje okruženje, WH-XB900N slušalice poseduju funkciju za brzu pažnju. Jednostavno dodirnite desnu slušalicu da biste brzo smanjili jačinu zvuka muzike, što će vam omogućiti da čujete ambijentalne zvukove i razgovore. Kontrola dodirom preko touch panela na desnoj slušalici vam dozvoljava da reprodukujete, pauzirate, vratite se, premotate pesme i podesite jačinu zvuka, što ih čini savršenim za upotrebu tokom kretanja. Slušalice WH-XB900N nude bežičnu slobodu, omogućujući i do 30 sati[i] slušanja muzike, i danju i noću.

Slušalice WH-XB900N takođe imaju funkciju brzog punjenja koja obezbeđuje do sat vremena bežične reprodukcije nakon samo deset minuta punjenja.

Slušalice su optimizovane za opcije Google Assistant, Amazon Alexa, kao i za asistenta smart telefona poput Siri, omogućavajući pametnije hands-free iskustvo i glasovnu kontrolu.[ii] Samo dodirnite određeno dugme i zamolite svog omiljenog glasovnog asistenta da reprodukuje vaše omiljene numere i još mnogo toga.

EKSTRA BASS™ bitovi

Serija EKSTRA BASS™ kompanije Sony specijalno je dizajnirana da pruži snažan, dubok i pojačan bas, što ga čini idealnim za ljubitelje vrhunske muzike. Možete uživati u omiljenom Sony EKSTRA BASS™ zvuku u asortimanu prenosivih bežičnih zvučnika, slušalica i audio sistema velike snage.

Na sajmu CES 2019, kompanija Sony je najavila tri nova prenosiva bežična zvučnika XB32, XB22 and XB12, kao i XB72 zvučnik velike snage, dok je nedavno dodala i WH-XB700 slušalice u svoju liniju. Dostupne od aprila, ove slušalice imaju poboljšanu jasnoću glasa, kompatibilnost glasovnog asistenta i bežičnu slobodu sa impresivnim trajanjem baterije do 30 sati.

Cena i dostupnost

Slušalice WH-XB900N biće dostupne u plavoj i crnoj boji, po ceni od oko 250 evra. U prodaji će biti od jula 2019.