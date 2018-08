Sony WH-100XM3 slušalice sa naprednim nivoom potiskivanja buke

Nove Sony WH-1000XM3 slušalice predstavljaju najnoviji dodatak visoko akreditovanoj liniji modela 1000X kompanije Sony. Ove slušalice sa trakom poseduju sve veoma voljene karakteristike prethodnog modela slušalica WH-1000XM2, ali i brojna ključna unapređenja među kojima je i usavršena performansa potiskivanja buke kako bi vaše korisničko i iskustvo slušanja bilo poboljšano.

Prigušite još više zvukova iz okoline

Slušajte muziku sa višim nivoom tišine uz pomoć vodeće tehnologije za potiskivanje buke kompanije Sony. Modeli 1000XM3 koriste nedavno razvijen HD procesor za potiskivanje buke – QN1 čije su performanse približno četiri puta bolje od prethodnog procesora.

Ova tek razvijena komponenta ne samo da poništava buku u prevozu poput prethodnika, već potiskuje i dnevne pozadinske zvukove poput ulične buke i ljudskih glasova. Takođe, poseduje Dual Noise Sensor tehnologiju koja hvata zvuke iz okoline sa dvostrukim mikrofonima i onda ih propušta kroz procesor koji potiskuje buku.

Ove slušalice su stvorene za letenje avionom, jer njihova funkcija optimizacije atmosferskog pritiska omogućava posebno prilagođavanje performansi potiskivanja buke izuzetnim visinama koristeći senzore koji detektuju pritisak vazduha oko vas i optimizuju potiskivanje buke u skladu sa tim.

Premium, superioran zvuk

Dizajnirane za profesionalce koji često znaju da „odlutaju“ u mislima, ove slušalice pružaju izuzetno visoku rezoluciju zvuka uz drajversku jedinicu od 40 mm sa dijafragmom od tečnog kristalnog polimera (LCP) koja podržava jake taktove i reprodukuje pun raspon frekvencija i do 40kHz. Ovo vam omogućava da uživate u muzici baš onako kako je umetnik nameravao.

HD Noise Cancelling procesor QN1, osim potiskivanja buke, proizvodi zapanjujući kvalitet zvuka sa 32-bitnom Audio Signal Processing tehnologijom i kombinacijom DAC i Amplifier funkcionalnosti. Ovo nudi izvanredno visok kvalitet zvuka, najbolji odnos signala i buke u klasi, i nisku distorziju za prenosne uređaje.

Pametno slušanje

Karakteristika prepoznavanja aktivnosti, Adaptive Sound Control, detektuje vaše fizičko stanje. Sa 3 automatske promene režima za 1000XM3 modele, možete da čujete sve okolne zvuke uporedo sa muzikom dok šetate, obaveštenja i muziku dok čekate ili da se potpuno prepustite muzici uz potiskivanje buke dok putujete vozom ili autobusom.

Ovo pametno iskustvo slušanja muzike je omogućeno zahvaljujući tehnologiji SENSE ENGINE™[i] . Takođe, slušanje možete da prilagodite po svom ukusu preko Sony | Headphones Connect aplikacije.

Prilagodite zvuk sebi

Quick Attention Mode dopušta vam da čujete sve što se događa oko vas, bez skidanja slušalica. Stavite svoju desnu šaku na školjku kako biste trenutno smanjili jačinu zvuka, što će vam omogućiti da brzo odgovorite ljudima oko vas. Na primer, tokom leta avionom, možete da naručite piće bez skidanja slušalica. Postoje i drugi načini da kontrolišete zvuk – prevlačenjem preko ekrana na dodir na desnoj školjki možete da smanjite ili pojačate jačinu zvuka ili promenite pesmu.

Još jedno poboljšanje je funkcija Customisable Automatic Power Off na pratećoj Headphones Connect aplikaciji, kojom će slušalice ostati uključene i u Noise Cancellation režimu bez povezivanja sa uređajem, što je savršeno ukoliko želite da potisnete buku kad ne slušate muziku. Na primer, kad želite na miru da se odmorite tokom dugačkog leta avionom.

Jednostavne, praktične, udobne

Slušalice 1000XM3 karakteriše nova, tanja silueta i manja težina u poređenju sa prethodnim modelom. Veoma su udobne za nošenje, zahvaljujući dubljoj školjki i debljem jastučiću na traci. Odlično prijanjaju i odlično izgledaju! Takođe, slušalice dolaze sa modernom platnenom futrolom koja će zadovoljiti one modno osvešćene, i novim, upadljivim odabirom boja – crna ili srebrno platinasta sa nagoveštajima zlatne boje na ivicama.

Osim što nude trajanje baterije do 30 sati sa Noise Cancelling režimom i BLUETOOTH® tehnologiju, slušalice 1000XM3 poseduju unapređenu Quick Charging funkciju koja pruža 5 sati bežične reprodukcije nakon samo 10 minuta punjenja[ii] preko savremenog USB type- C™ ulaza.

Pozivi su takođe jasniji, uvođenjem višestrukih mikrofona, što je idealno za razgovore bez korišćenja ruku.

Vodeće slušalice sa potiskivanjem buke u industriji – WH-1000XM3 biće dostupne od septembra po ceni od približno 59.990,00 dinara.