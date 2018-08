Srebrna verzija Moto g6 telefona stigla u Srbiju

Najbolja ponuda ovog leta stiže od kompanije Motorola. Moto g6 uređaj u srebrnoj nijansi već je stigao u Srbiju. Kao dodatak dobro poznatoj indigo verziji, već priznata i uspešna g6 serija otvara potpuno novu dimenziju boje uz novi srebrni model koji se uklapa uz svaki stil. Nova verzija moto g6 uređaja već sada je dostupna u Srbiji po ceni od 31,990 dinara.

Srebrni moto g6 model dolazi sa svim dobro poznatim specifikacijama: dualnom kamerom, moćnom baterijom od 3000 mAh, 3D staklenom pozadinom i naprednim sposobnostima kamere.

Sa zadnjom kamerom od 12+5 MP svaki trenutak koji ovekovečite biće poseban. Korišćenjem njegovog Spot Color svojstva, lako možete intenzivirati izgled vaših fotografija tako što ćete zadržati boju po izboru, a ostatak fotografije ostaviti u crno-belom tonu, dajući joj još impresivniji efekat.

Takođe, možete koristiti i “cutout” mod, koji vam omogućava da zamenite pozadinu fotografije nečim iz vaše Google Photos galerije ili da koristite zabane face filtere. Napredni softver kamere pruža vam profesionalni izgled fotografija, kao i umetnički izraz kroz crno-bele fotografije. I to nije sve – uz multifunkcionalni čitač otiska prsta, u trenu možete otključavati i zaključavati vaš uređaj i i vršiti ovlašćena plaćanja putem vašeg mobilnog telefona.

Kako biste bili u mogućnosti da odgovrite na sve izazove u bilo kom trenutku, moćna baterija moto g6 uređaja pruža Vam količinu baterije dovoljnu za celodnevno funkcionisanje, a kada se radi o punjenju, dobićete sate trajanja baterije za samo nekoliko minuta uz TurboPower opciju od 15W koju dobijate uz uređaj. 3D stakleni dizajn je karakteristika kojom se veoma mali broj high-end uređaja može pohvaliti.

Motorola je lansirala novu moto g6 porodicu pred sam početak leta, a kroz samo nekoliko nedelja na tržištu, moto g6, moto g6 Plus i moto g6 Play pozicionirali su se među najtraženije uređaje u svom rangu u Evropi, kao i u Severnoj i Južnoj Americi. Moto g6, moto g6 Plus i moto g6 Play dizajnirani su tako da stavljaju korisnika na prvo mesto i u potpunosti ispunjavaju uslove premijum uređaja po veoma pristupačnoj ceni, što je karakteristika koja se nametnula kao trend kada se radi o kupovini novih uređaja. Kompanija Motorola prati ovaj trend od lansiranja svoje najuspešnije i najbolje prodavane serije telefona do sada – mi nudimo širok spektar funkcionalnosti po veoma pristupačnim cenama.