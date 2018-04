Srpski Startit je prvi Googleov partner u Evropi i razvijaće zajedno srpske startape

Google je odlučio da podrži rastuću srpsku startap scenu kroz svoj program Google Developers Launchpad, koji pomaže rast programerskih zajedica i startapa, udruživši se sa Startitom, beogradskom organizacijom koja okuplja domaću tehnološku zajednicu.

Ova inicijativa će otvoriti nove prilike za srpske preduzetnike i značajno će proširiti i internacionalizovati njihovu biznis mrežu i bazu znanja. Partnerstvo će biti fokusirano na pružanje podrške startapima koji su deo Startitovog akceleratorskog programa, Startap Akademije.

Startapi će dobiti podršku u formi mentorisanja, know-how iskustava i mnogih drugih benefita proizašlih iz Google-ovog dvadesetogodišnjeg iskustva u istraživanju i uvidima u najbolje prakse za izgradnju biznisa, proizvoda i timova na velikoj skali. Pored online podrške i materijala, vrednost za domaći ekosistem biće pružena i kroz redovne posete Google-ovih predstavnika i mentora.

Startitova Startap Akademija je prvi evropski akcelerator koji će postati deo Google-ovog programa, postavši tako deo elitne grupe najboljih svetskih akceleratora, što će joj omogućiti deljenje informacija i korišćenje resursa.

Ovi resursi će pomoći Startitovom startap portfoliju — koji već uključuje neke od najbrže rastućih kompanija u regionu — da skaliraju svoj biznis eksponencionalno.

Google veruje da će u godinama koje dolaze, tržišta izvan Silicijumske doline sve više uticati na globalni startap i tehnološki ekosistem. Kevin O’Toole, Direktor međunarodnog rasta za Google Launchpad, prokomentarisao je ovo partnerstvo:

“U Google Developers Launchpadu smo veoma uzbuđeni da radimo sa Startap Akademijom na daljem razvoju srpskog startap ekosistema. “Powered by Google Developers Launchpad” program postoji sa ciljem osnaživanja startap ekosistema širom sveta kroz vrhunske akceleratore, pomažući im da osnaže jedni druge kroz deljenje iskustava i resursa.

Vukašin Stojkov, suosnivač Startita i programski direktor Startap Akademije, istakao je:

“Ovo je veoma važan trenutak za srpsku startap scenu — činjenica da je Google odlučio da se priključi misiji razvoja srpskih tehnoloških, preduzetničkih poduhvata je bitan znak poverenja u kapacitete i potencijal lokalnog ekosistema. Uzbuđeni smo zbog svoje uloge u ovom programu i toga što ćemo biti posrednik u dovođenju ogromne vrednosti i resursa Google-a koji će osnažiti lokalnu startap zajednicu.”

Ovo partnerstvo se nastavlja na pilot program podržan od strane Google Launchpada, Launchpad Start, koji se održao u Novom Sadu ranije ovog meseca, okupljajući više od 50 međunarodnih mentora tokom petodnevnog bootcampa sa srpskim startapima.