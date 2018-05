S&T učestvovao u doniranju 75 laptopova za potrebe PISA testiranja u Srbiji

S&T Serbia je sa još 3 kompanije (ComTrade, Saga i Telegroup) donirala Ministarstvu prosvete 75 laptopova za potrebe PISA (Programme for International Student Assessment) testiranja srednjoškolaca u Srbiji.

Ugovor sa Ministarstvom prosvete potpisali su direktor S&T-a u Srbiji – Rajko Jovanović kao i ostali relevantni predstavnici pomenutih kompanija: Marko Bratić (ComTrade), Vladimir Vujinović (Saga) i Bojan Vuković (TeleGroup).

Ministar Mladen Šarčević istakao je da će finansijska pismenost doprineti boljim rezultatima srednjoškolaca iz Srbije na PISA testiranju. U PISA testiranju učestvovaće oko 8.000 učenika uzrasta 15 godina u 220 škola u Srbiji, a ispitavanje počinje sredinom aprila i završava se početkom juna.

Potpisivanju ugovora u Ministarstvu prosvete prisustvovao je i Ambasador SAD, Kajl Skot, koji je inicirao ovu donaciju. On je istakao da je potpisivanje Ugovora o donaciji 75 laptopova odličan primer javno-privatnog partnerstva koje treba da bude put za Srbiju u budućnosti.

PISA istraživanje je najveća međunarodna procena znanja petnaestogodišnjaka. U ovom ciklusu ispitivanja se očekuje učešće oko 80 zemalja, među kojima je i Republika Srbija. PISA 2018, pored matematičke, jezičke i naučne pismenosti, ispituje i finansijsku pismenost naših učenika rođenih 2002. godine, a rezultati testa biće poznati krajem 2019. godine kada će ih OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) zvanično objavi.

Ovi i postojeći računari omogućiće istraživačima da u relativno kratkom periodu obave ispitivanje učenika u više od 200 škola, čime se osigurava uspešno sprovođenje vrlo zahtevnih procedura PISA istraživanja. Nakon sprovedenog testiranja Ministarstvo će, kako je najavljeno, donirane računare rasporediti po školama u Srbiji.

S&T Serbia je i na ovaj način pokazao društvenu odgovornost i spremnost za javno-privatno partnerstvo kroz svoju primarnu delatnost – IT, ali i doprineo da se napravi još jedan korak u procesu digitalizacije.