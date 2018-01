Šta IT-jevci traže od poslodavaca u Srbiji?

Poznata je stvar da tržište rada vapi za kvalitetnim kadrovima u IT sektoru. Poznato je i šta IT kompanijama treba te kakve profile najviše traže, pa je važno saznati i šta to kandidati sa IT pozadinom žele od kompanija, kao i koje kompanije oni percipiraju kao najpoželjnije za razvoj svoje karijere.

Kako bi odgovorili na ovo pitanje kompanija Poslovi.infostud.com po drugi put je pokrenula istraživanje „Najpoželjniji poslodavac u Srbiji“ za 2018.-u godinu, u kojem se posebno stavlja naglasak na IT kandidate. Cilj je da se na osnovu rezultata istraživanja dobije slika u kojim kompanijama bi IT stručnjaci u Srbiji najviše želeli da rade i pod kojim uslovima, koje beneficije su im važne u kom stadijumu njihovog razvoja i koji tip kompanije im najviše odgovara.

Kvalitetni zaposleni potrebni su svakoj kompaniji koja želi da se ozbiljno razvija i raste, a ovaj deficit pogotovo je danas izražen u IT sektoru u Srbiji. Ljudski resursi IT kompanija dovijaju se na različite načine kako bi popunili mesta kvalitetnim kandidatima. Posledica ovoga je da su dobri kandidati postali svesni činjenice da su traženi i da se IT firme bore da ih privole i privuku baš kod njih. Kada bi obe strane znale šta ona druga želi i očekuje, to bi moglo da bude korisno i za jedne i za druge, što bi podiglo međusobno razumevanje i stanje na tržištu rada.

Freelance, korporacija ili startap

Kako se tržište rada u IT svetu razvijalo i širilo, pojavilo se više tipova kompanija u kojem bi stručnjaci iz ove oblasti mogli da se zaposle. Postalo je jasno da plata nije uvek presudni faktor prilikom kojeg IT-jevci biraju svoje buduće mesto za rad. Nekima od njih bitniji je izazov samih projekata na kojima će da rade, činjenica da li na posao mogu doći ranije ili kasnije, da li mogu raditi od kuće, pa i sam tip kompanije za koju se odluče.

Vrhunska oprema za rad, fleksibilno radno vreme ili druženja i putovanja u organizaciji firme

Pored toga što u nekim industrijama u Srbiji većina zaposlenih nije u mogućnosti da razmišlja o beneficijama, u IT svetu postavlja se pitanje koje beneficije igraju najznačajniju ulogu za privlačenje dobrih kandidata. Dok neke firme idu u pravcu dodatnih materijalnih benefita kao što su privatno zdravstveno i penzijsko osiguranje, plaćanje vrtića za decu ili polaganja vozačkog ispita, druge ulažu više u nematerijalne pogodnosti kojima žele da usreće i relaksiraju svoje zaposlene, te se pobrinu za njihovo zadovoljstvo i angažovanost.

Tako neke kompanije vode svoje zaposlene na zajednička putovanja po egzotičnim mestima, finansiraju im odlazak na kulturna i sportska dešavanja ili ih motivišu da se brinu o svom psihofizičkom zdravlju nakon završetka radnog vremena.

Šta se promenilo od 2016-e

Rezultati istraživanja biće dostupni u aprilu mesecu kada ćemo moći saznati šta se promenilo u odnosu na istraživanje sprovedeno tokom 2016-e godine. Da li će se isti poslodavci iz IT sfere koji su se zatekli na visokim pozicijama tada, i ovaj put naći među najpoželjnijima? Takođe, moći ćemo videti koliko su se preferencije IT-jevaca po pitanju plata i drugih beneficija povisile ili smanjile u odnosu na prethodno istraživanje.