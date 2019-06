Starije generacije u Srbiji prvo pozovu decu ili mlađu rodbinu kada im je potrebna pomoć oko tehnoloških uređaja

U Srbiji postoji jasan generacijski jaz među osobama koje tvrde da znaju mnogo ili poprilično o tehnologiji, zaključak je najnovijeg istraživanja kompanije Kaspersky.

Učesnici istraživanja, mlađi od 45 godina, koji generacijski pripadaju onima koji su fokusirani na proces rešavanja stambenog pitanja, osnivanje porodice ili napredovanje u karijeri, u sve većoj meri i sve uspešnije integrišu tehnologiju u svakodnevni život. Većina njih (57%) tvrdi da poseduju mnogo ili poprilično znanja u vezi sa tehnologijom. Istraživanje je pokazalo da, kako starost ispitanika u Srbiji raste, nivo znanja o tehnologiji naglo opada, pa samo 16% ljudi starijih od 45 godina tvrdi da zna mnogo ili poprilično o tehnologiji.

Više od polovine ispitanika (53%) u Srbiji, koji sebe smatraju poznavaocima tehnologije, izjavilo je da im se članovi porodice često obraćaju kada im je potrebna pomoć u vezi sa tehnologijom, pri čemu više od pola (56%) tih zahteva dolazi od starijih članova porodice. Čak 34% ispitanika u Srbiji osećaju se obaveznim da pruže tehničku podršku članovima porodice.

„Iako starije generacije možda imaju nameru da se zaštite bez podrške drugih, ponekad jednostavno nedostaje dovoljno znanja za to. Budući da je reč o temi s kojom nisu upoznati, kao i da postoji mnoštvo negativnih medijskih komentara koji izazivaju strah, oni žele da se oslone na nekog kome mogu da veruju. Zbog toga frazu „Možeš li samo da” čujemo u domovima širom zemlje. Dok brojni milenijalci smatraju da su neprestani zahtevi za pomoć frustrirajući, većina ipak oseća obavezu da nastave da pružaju tehničku podršku članovima porodice. Međutim, potrebno je dugoročno rešenje”, objašnjava Miroslav Koren generalni menadžer kompanije Kaspersky za Istočnu Evropu

Širom sveta, samo 35% ispitanika koji smatraju da ne znaju dovoljno ili da znaju malo o tehnologiji, izjavilo je da pozivaju decu ili druge mlađe članove porodice ili mlađe prijatelje kada im je potrebna IT podrška. U Srbiji je ova praksa mnogo uobičajenija, pa je ovaj odgovor odabrala polovina (51%) ispitanika koji ne znaju dovoljno o tehnologiji.

Međutim, preveliko oslanjanje na milenijalce od kojih se očekuje da budu heroji i „spasioci dana” tako što će pružiti podršku kada je reč o tehnologiji utiče na porodične odnose, pa čak utiče na navike prilikom odabira poklona. Globalni podaci pokazuju da skoro trećina (30%) milenijalaca izbegava kupovinu tehnoloških poklona starijim članovima porodice, jer znaju da će oni sami morati da ih postave. U Srbiji izgleda da postoji malo više razumevanja za starije generacije i njihova pitanja, pošto je tek svaka šesta osoba (17%) priznala da izbegava da starijim članovima porodice kupuje ovu vrstu poklona.

Jedna od najdrastičnijih posledica pitanja kao što su „Možeš li samo da… mi popraviš telefon” ili „Možeš li samo da… mi resetuješ internet ruter” je da je svaki peti ispitanik (20%) iz Srbije priznao da izbegava članove svoje porodice ako sumnja da će mu oni tražiti podršku u svom suočavanju sa tehnologijom. Ovo i nije neuobičajeno i saglasno je sa prosekom u Evropi, gde taj broj iznosi 18%.

Globalni podaci pokazuju da je nedostatak znanja o tome kako se nositi sa tehnologijom doveo do toga da svaki sedmi mlađi član porodice brine da će njihovi roditelji biti prevareni na internetu ukoliko nemaju nekog mlađeg uz sebe ko će im pomoći i ukazati na opasnosti.

„Sve veće prisustvo tehnologije u našim automobilima, kancelarijama i društvenim okruženjima predstavlja izazov za sve generacije koje moraju neprestano da uče kako da imaju korist od toga. Za one koji su u drugoj polovini svog života ove promene mogu biti preveliki zalogaj i oni se često plaše da će biti prevareni, izloženi ili ciljani putem tehnologija – i često su milenijalci prisiljeni da dođu u spas”, dodaje Ketlin Sakston (Kathleen Saxton), psihoterapeut.

Kompanija Kaspersky je posvećena tome da prekine začarani krug pitanja „Možeš li samo da” i da olakša život milenijalcima koji sve više moraju da pružaju tehničku podršku članovima porodice. Ceo izveštaj „Možeš li samo da“ nalazi se ovde. Kompanija Kaspersky je takođe kreirala seriju vodiča „Možeš li samo da“ kako bi osnažila stariju generaciju i kako bi milenijalci mogli ponovo da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Možete im pristupiti ovde.

Metodologija istraživanja

Istraživanje obuhvata 13,048 korisnika iz 16 različitih zemalja sa nacionalno reprezentativnim kvotama za svaki pol, starost i region.