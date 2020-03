Start-up iz regiona PlanRadar prikupio 30 miliona evra u prvoj seriji finansiranja

Kompanija PlanRadar, koja je odnedavno prisutna i na tržištu Srbije, prikupila je 30 miliona evra investicija u seriji A finansiranja putem venture kapitala, koji će biti iskorišćeni za unapređenje softvera u oblasti digitalne transformacije u građevinarstvu i sektoru nekretnina koji pruža ova kompanija.

Ovaj krug ulaganja vodila je kompanija Insight Partners, jedan od najvećih svetskih investitora u softver sa sedištem u Njujorku, zajedno sa e ventures i već postojećim investitorima Cavalry Ventures, Berliner Volksbank Ventures i aws Gründerfonds. Ovo veliko ostvarenje dolazi u trenutku kada pad produktivnosti globalne građevinske industrije teške 10 milijardi američkih dolara nastavlja da usporava rast ovog sektora, dok prognoze pokazuju da postoji mogućnost stvaranja dodate vrednosti u iznosu od 1,6 milijardi američkih dolara ukoliko sektor bude pravilno modernizovan.

Zahvaljujući aplikaciji PlanRadar, korisnici širom Evrope su već uštedeli 500 miliona evra i više od sedam sati administrativnog vremena nedeljno, a ova investicija ima potencijal da podstakne dodatne uštede na globalnom nivou, kao i mogućnost skaliranja već uspešnog modela na nova tržišta. Investicijom će se pokrenuti strateško širenje na devet novih tržišta, što uključuje tržišta Australije, Dubaija, Francuske, Italije, Holandije, Poljske, Švedske, Španije i Rusije, ali i osnažiti poslovanje na već postojećim tržištima. Plan je da kompanija PlanRadar u 2020. godini privuče 8.000 novih korisnika u regionu i širom sveta.

„U transformaciji građevinske industrije i sektora upravljanja nekretninama prema digitalnoj budućnosti PlanRadar je postao pouzdan partner, osiguravajući korisnicima kvalitetniju izgradnju i izvršavanje radova na vreme i bez prekoračenja planiranog budžeta. Naše ulaganje naglašava poverenje koje imamo u tehnologiju koju nudi PlanRadar i radujemo se što ćemo pružiti podršku njihovom razvoju i daljem globalnom širenju“, izjavio je Thomas Krane iz kompanije Insight Partners.

„Svoj rad posvetili smo digitalizaciji građevinske industrije i sektora upravljanja nekretninama koji se i dalje u prevelikoj meri oslanjaju na olovku i papir. Građevinska industrija i sektor upravljanja nekretninama dugo su se suprotstavljali modernizaciji komunikacije na terenu. Upravo zato, ulaganja renomiranih ulagača stvarni su pokazatelji vrednosti promena koje donosi PlanRadar“, izjavio je Sander Van de Rijdt, član predsedništva Uprave i jedan od suosnivača kompanije PlanRadar. Van de Rijdt dodaje: „Zahvalni smo na ukazanom poverenju i značajnim ulaganjima kompanije Insight Partners, što će nam omogućiti da nastavimo misiju transformacije građevinske industrije i sektora upravljanja nekretninama na globalnom nivou.”

„Prošla godina je bila izuzetno uspešna za PlanRadar, a želja nam je da nastavimo tako i sa ovom novom investicijom. Možete očekivati dalje tehnološke inovacije i rast, povećane uštede za korisnike i pravi pomak u načinu na koji građevinska industrija i tržište nekretnina gledaju na mobilnu tehnologiju. Naša tehnologija nadilazi dve najveće barijere na gradilištima i tržištu nekretnina – jezičku i starosnu, tako da je potencijal za primenu mobilne tehnologije ogroman”, izjavio je Ibrahim Imam član predsedništva Uprave i suosnivač kompanije PlanRadar i dodao: „Zajedno s partnerima Insight Partners, e.ventures i našim postojećim investitorima pronašli smo optimalna rešenja kako bismo ubrzali rast i učinili PlanRadar novim globalnim standardom za komunikaciju i dokumentaciju u građevinskoj industriji i tržištu nekretnina“.