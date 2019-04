Startap SmartCat srpski pobednik u evropskoj trci za investiciju od 150.000 evra

Startap SmartCat iz Novog Sada sa inovativnom dejom “Optimus power”, odnosno softverom za optimizaciju i kontrolu potrošnje električne energije, pobedio je na drugom PowerUp! takmičenju u Srbiji čije je finale održano u Beogradu.

Pobednički tim koji čine Sanja Hajduković, Nina Marjanović, Nenad Božić, Dušan Ranđelović i Stanko Kuveljić dobio je priliku da se na regionalnom finalu 21. maja u Krakovu takmiči sa pobedničkim startapima iz 24 centralno-evropske zemlje i pokuša da osvoji nagradu do 50.000 evra i investiciju od 150.000 evra.

Takmičenje je održano u organizaciji Startita i evropske kompanije InnoEnergy koja umrežava i podstiče razvoj startapa iz oblasti energetike, a od ove godine i uz podršku Ministarstva za invacije i tehnološki razvoj.

Drugo mesto osvojio je startap Pollutyzer sa uređajem i softverom za detektovanje nivoa začepljenosti filtera na dimnjacima, dok je trećeplasirani Food Group predstavio uređaj koji omogućava do 30 odsto manju energetsku potrošnju rashladnih sistema.

„Veoma smo ponosni što smo došli do finala i uzeli prvu nagradu. Konkurencija je bila sjajna, ovo su stvarno vrhunski stručnjaci koji su pokazali fenomenalna rešenja, tehnički veoma spremna”, rekla je Sanja Hajduković.

Ona je pojasnila da je njihov proizvod softver koji se koristi za optimizaciju uređaja za grejanje i hlađenje, odnosno za optimizaciju električne energije.

“Prvi rezultati do kojih smo došli je da se ostvaruje do 40 odsto uštede električne energije”, dodala je ona.

Pobednika je odabrao žiri u sastavu: Michal Kraszewski iz kompanije InnoEnergy, Zoja Kukić iz Inicijative Digitalna Srbija i Dane Atanasković iz Inovacionog fonda.

„Ovo je druga godina da se PowerUp! održava u Srbiji i već se vidi razlika, broj prijavljenih takmičara je veći, a samim tim i konkurencija. Imali smo priliku da vidimo zaista autentične, inovativne projekte koji u svakom smislu pariraju evropskim startapima iz oblasti čistih tehnologija. Projekat kao što je Smart Cat-ov Optimus Power ima ozbiljne šanse da se visoko plasira na regionalnom finalu u Krakovu“, izjavio je Nemanja Milović iz InnoEnergy Hub Srbija.

Finalisti će se u Krakovu, u okviru Impact 19’ konferencije nadmetati i za novčanu nagradu do 50.000 evra, kao i za učešće u prestižnom Highway programu koji pomaže transformaciji startapa u uspešne kompanije i u njih investira do 150.000 evra.