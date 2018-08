Svakog meseca nestane oko 23.000 uređaja!

Kako je sezona godišnjih odmora u toku, milioni ljudi se spremaju za put u inostranstvo. Dok su na odmoru, mnogi koriste priliku da fotografišu dragocene trenutke. Zapravo, prema istraživanju kompanije Kaspersky Lab, jedan od pet korisnika (18 odsto) navodi da su fotografije i video-snimci najbitniji podaci na njihovim uređajima.

U dodatnom istraživanju koje je kompanija Kaspersky sprovela, 28 odsto korisnika je reklo da, kada bi izgubili svoje uređaje ili bi bili ukradeni, nikada ne bi mogli da povrate dragocene fotografije sa odmora.

Prema statističkim podacima kompanije Kaspersky Lab, prikupljenim od 13. juna do 12. jula ove godine, komponenta Anti-Theft na Android uređajima bila je aktivirana u proseku 1.5 puta svakog minuta, a mesečno se prijavi 23.000 Android uređaja koji su ukradeni ili izgubljeni. Kako su fotografije sa putovanja ocenjene kao najvažnije korisnicima, od svih drugih podataka sačuvanih na njihovim uređajima, Kaspersky Lab upozorava ljude da se pažljivo ophode prema svojim sačuvanim uspomenama adekvatno štiteći uređaje korišćene tokom letnje sezone. U suprotnom, njihove fotografije bi se mogle naći među izgubljenima i ukradenima.

Još jedna studija koju je kompanija Kaspersky Lab sprovela u januaru ove godine, ispitujući 17,418 korisnika u 31 zemlji, pokazala je da je 4 odsto ljudi širom sveta izgubilo uređaj ili im je isti ukraden. Više od polovine njih ostalo je bez Android uređaja (57 odsto), bez laptop računara 29 odsto, a zatim i Apple telefona (21 odsto). Ono što je zabrinjavajuće za potrošače – ukradeni ili izgubljeni uređaji u proseku koštaju 485 dolara.

Zahvaljujući jednostavnim i efikasnim, a dostupnim anti-theft alatima, korisnici sada imaju mogućnost da uključe alarm na uređaju, ukoliko ga izgube, zaključaju ga i lociraju ili čak fotografišu lopova u slučaju krađe. Ipak, uprkos rizicima i dostuponosti ovih sigurnosnih opcija, istraživanje kompanije Kaspersky Lab pokazuje da samo 22 odsto korisnika koristi prednosti anti-thef funkcija kako bi zaštitili svoje uređaje.

“Ovi podaci ukazuju na uređaje koji nestaju – posebno što se spomenuta brojka, 23.000, odnosi samo na uređaje koji su imali uključenu Kaspersky Lab Anti-Theft funkciju. U ovo doba godine bitno je razmotriti kako zaštititi uređaje od opasnosti. Uz Anti-Theft zaštitu, koja je jednostavna za korišćenje i lako dostupna, naš savet svim korisnicima jeste da zaštite svoje uređaje i uživaju u sigurnom i bezbednom letu”, rekao je potpredsednik sektora za marketing proizvoda u kompaniji Kaspersky Lab Dmitrij Alešin (Dmitry Aleshin).

Kaspersky Lab Anti-Theft karakteristika rešenja Kaspersky Internet Security for Android sprečava pristup podacima u slučaju krađe ili nestanka uređaja. Ona omogućava korisniku da daljinski zaključa i locira uređaj u slučaju nestanka, uključi alarm uređaja čak i kada je aktiviran nečujni režim rada, i još mnogo toga.