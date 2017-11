Swisscom i Ericsson uvode Gigabit LTE i 5G mreže u Švajcarsk

Swisscom, vodeći telekomunikacioni provajder u Švajcarskoj, odabrao je kompaniju Ericsson za kompletnu digitalnu transformaciju i unapređenje svoje mreže kako bi do 2018. godine implementirali Gigabit LTE tehnologiju, odnosno 5G tehnologiju do 2020. godine.

Implementacija Gigabit LTE i 5G mreža u okviru kompanije Swisscom omogućiće ovom operatoru da unapredi iskustvo korišćenja mobilnog širokopojasnog interneta, a ovde spada i primena inovativnih rešenja koja se baziraju na masovnoj mašinskoj komunikaciji (MTC) u oblastima kao što su automatizacija postrojenja, pametne mreže, pametna rešenja za mobilnost i digitalno zdravstvo.

U junu 2017. godine, kompanije Swisscom i Ericsson su već prikazale praktične slučajeve primene zasnovane na 5G mrežnom slajsovanju i NB-IoT tehnologiji, koji omogućavaju digitalnu transformaciju poslovnih procesa i ispunjavaju ključne komunikacione zahteve. Ove tehnologije, kombinovane sa Gigabit LTE i 5G mogućnostima, jačaju konkurentnost švajcarske privrede i unapređuju digitalizaciju tržišta.

Hajnc Heren, tehnološki direktor u kompaniji Swisscom, kaže: „Želimo da ponudimo najbolju mrežu našim korisnicima u Švajcarskoj kako sada, tako i u budućnosti. To je razlog zašto puno ulažemo u najnovije mobilne tehnologije kao što su Gigabit LTE i 5G. Kompanija Ericsson je pravi lider u 5G tehnologiji i uveren sam da ćemo zajedno ostvariti naš cilj da dostignemo veći nivo inovacija i korisnicima pružimo najbolja iskustva. ”

Arun Bansal, direktor za tržišta Europe i Latinske Amerike u kompaniji Ericsson, izjavio je: „Ovaj sporazum je odličan primer našeg liderstva u 5G tehnologiji i podići će naše partnerstvo sa kompanijom Swisscom na naredni nivo. Swisscom je već zajedno sa nama prošao kroz razvoj svih generacija mobilnih tehnologija – od 2G, 3G do 4G tehnologija i sada radi na razvoju 5G tehnologije, a dalja primena Gigabit LTE i 5G tehnologija postaviće ovu kompaniju na lidersku poziciju na tržištu. ”

Ulaganje u digitalnu Švajcarsku

Kompanije Ericsson i Swisscom već intenzivno rade na nadogradnji mreže radi postizanja brzina većih od 1 Gbps, a do kraja 2017. godine biće završena nadogradnja baznih stanica u 11 švajcarskih gradova. Krajnji cilj je da se svim stanovnicima Švajcarske omogući još brži internet, a pored toga, korisnici će iskusiti i veći kapacitet mreže. Nacionalna Swisscom 4G mreža već pokriva 60 posto stanovništva internetom brzine 450 Mbps, dok 80 posto stanovnika ima pristup internetu brzine 300 Mbps.