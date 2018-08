Takmičenje startapova: Šansa za preduzetnike iz oblasti IT-a

Fondacija Novak Đoković i magazin Original raspisuju konkurs Original Pitching Day za najbolju startap ideju na temu Tehnološka inovacija u službi čoveka. Tim sa najboljim projektom dobiće direktan plasman na Google Launchpad događaj, čime će se približiti globalnoj Google mreži startapa, ali i podršku u daljem razvoju projekta kroz sistem mentorstva, učešća u Startit akademiji i besplatan radni prostor. Konkurs je otvoren do 10. septembra.

Učesnici mogu da se prijave individualno ili u timu koji može činiti najviše četiri člana, preko vebsajta konferencije Dare to Be Original. Prilikom izbora najbolje ideje, kriterijumi će biti autentičnost, održivost, kao i nivo njenog pozitivnog uticaja na pojedinca i društvo.

„Porast broja IT preduzetnika u Srbiji poslednjih godina nas je ohrabrio da ponudimo onima koji kreiraju nova rešenja šansu da pristupe ljudima i zajednici koja može da im pomogne u daljem razvoju ideja. Mi verujemo da tehnologija može da menja svet i ovim takmičenjem želimo da podstaknemo ovaj trend i podržimo mlade i talentovane ljude koji imaju dobre ideje“, rekla je Jelena Đoković, direktorka magazina Original i nacionalna direktorka Fondacije Novak Đoković. „Osim pružanja podrške kroz edukaciju i razvoj projekata, Original će raditi na promociji ovih ideja, kako bi se za njih čulo i van startap zajednice.“

Nakon procesa selekcije, najboljih 10 timova svoje projektne zadatke predstaviće ekspertima i žiriju, ali i brojnim investicionim fondovima, akceleratorima i habovima, kako bi najbolje startap ideje odmah stigle do pravih adresa. Finale se održava 3. oktobra u Startit centru u Beogradu, zvaničnom partneru takmičenja.

„Verujemo da je preduzetništvo ključno za uspešnu budućnost i drago nam je što se Original deli i ima istu viziju. Konkurs Original Pitching Day pokazaće različite aspekte u ovoj oblasti, a mi smo srećni što ćemo pomoći u odabiru, pripremi i daljem razvoju inovativnih ideja koje čine nas i društvo u kom živimo boljim mestom“, istakao je Vukašin Stojkov iz Startita.

Original Pitching Day, podržali su i Privredna komora Srbije, Naučno-tehnološki park i Razlivalište. Takmičenje predstavlja jedan od programskih delova konferencije Dare to Be Original koju Fondacija Novak Đoković i magazin Original organizuju u cilju promocije preduzetništva mladih u Srbiji. Konferencija će biti održana 2. i 3. oktobra u Marsh open space-u i Startitu.

Original je nekomercijalna platforma koju je 2015. godine osnovala Fondacija Novak Đoković, sa ciljem osnaživanja mladih u Srbiji kroz promociju pozitivnih vrednosti među kojima su proaktivnost, preuzimanje odgovornosti za uspeh u životu, preduzimljivost, odgovornost prema zajednici, pozitivan pogled na život i svet, kao i promocija pojedinaca odnosno organizacija koje po tim vrednostima žive i rade.