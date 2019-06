CEE CEE Summer – Najznačajniji skup operatera telekomunikacionih servisa srednje i istočne Evrope

Šesti skup operatera telekomunikacionih servisa CEE CEE Summer, najznačajniji takav skup u regionu jugoistočne Evrope, održava se danas i u petak, 6. i 7. juna, u Beogradu u organizaciji Kompanije SAT-TRAKT.

Dvodnevnom skupu CEE CEE Summer 2019. prisustvuje oko 350 učesnika iz više od 120 kompanija koje se bave prenosom podataka i telefonijom, a ovoga puta gosti dolaze iz 26 zemalja.

„CEE CEE Summer i ove godine je veoma uspešan, što se vidi iz prisustva velikog broja kompanija, koje i ove godine koristile ovu sjajnu priliku da se na jednom mestu sastanu, uspostave poslovne kontakte, razmene iskustva i, naravno, dogovore konkretne poslove, odnosno poslovnu saradnju“, rekao je Miroslav Iković, predstavnik SAT-TRAKT-a.

Iković je podsetio da CEE CEE Summer okuplja kompanije i poslovne ljude koji su specijalizovani za telekomunikacioni biznis, predstavnike voice i data operatera, distributere opreme i sistem integratora. „Pored stručnih predavanja i prezentacija, na našem skupu se sklope važni poslovi, koji umnogome unapređuju poslovanje u ovom sektoru u regionu“, dodao je Iković.

„Ovaj skup iz godine u godinu biva sve uspešniji, jer se veliki broj učesnika uverio da se na njemu ostvaruju zaista dobri kontakti i sklapaju poslovi koji omogućavaju da se brzo i pouzdano realizuju servisi, što je u telekomunikacionom biznisu od presudnog značaja“, naveo je Iković.

Kompanija SAT-TRAKT je pre šest godina prepoznala potrebu za ovakvim skupom u Beogradu i u toku prethodnih godina uspela je da beogradski CEE CEE Summer odlično pozicionira i ima izuzetno dobru posetu u odnosu na slične poslovne događaje u regionu, ali i šire.

Za SAT-TRAKT, kao organizatora, od velikog je značaja što su svi veliki domaći i regionalni operateri iskoristili priliku da afirmišu potencijale ovog dela Evrope predstavnicima najvećih internacionalnih kompanija.

Na Šestom CEE CEE Summer – u Beogradu su prisutni predstavnici kompanija iz celog sveta koje se bave Data i Voice servisima, između ostalih, kompanije Dial Telecom, GTT, Telia Carrier, Akton, 3S S.A, Telekom Slovenije, A1 Telekom Austria Group, BICS, CenturyLink, CITIC Telecom CPC, NEOTEL, Softnet, Sparkle, Telekom Srbija, Telenor, kao i mnogi drugi.