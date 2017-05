Ericsson i Telstra unapređuju isporuku medija servisa

Kompanije Ericsson i Telstra implementiraju potpuno virtuelnu MediaFirst Video Processing platformu za obradu video sadržaja koja će biti uključena u novi video data centar kompanije Telstra.

Potpuno virtuelna obrada videa omogućava operatorima da na bolji način odgovore na zahteve potrošača za novim servisima kao što su HD i UHD video i virtuelna i proširena realnost, ali i da iskoriste nove poslovne prilike. Virtualizacija medijskih funkcija će omogućiti operatorima da ponude emiterima usluge zasnovane na cloud tehnologiji, a kako istraživanja ukazuju na sve veći rast u pogledu gledanja video sadržaja i zahtevima za širokopojasnim internetom, optimizacija obrade i distribucije video sadržaja je strateški prioritet za kompaniju Telstra.

Kompanija Telstra će biti jedan od prvih operatora koji će virtualizovati svoje funkcionalnosti za obradu medijskog sadržaja u formi mikro servisa i koji će interno upravljati protokom sadržaja kroz cloud infrastrukturu.

Elizabeta Romano, direktorka Sektora za medijska rešenja u kompaniji Ericsson, izjavila je: „Naše softversko rešenje za obradu video sadržaja bazira se na najnovijoj HEVC tehnologiji za kompresiju i omogućiće operatorima da obrade i isporuče unapred snimljen sadržaj ili vrše prenos uživo u formatu koji je odmah spreman za emitovanje. Implementacijom najnovije HEVC tehnologije, operatori kao što je Telstra mogu brzo i lako da povećaju broj usluga koje distribuiraju i da zadrže najbolji kvalitet slike, bez ikakvih dodatnih zahteva u pogledu širokopojasnog interneta.“