Fiksna telefonija preko Vip mreže!

Vip mobile je ponudio uslugu fiksne telefonije preko svoje mobilne mreže, pod nazivom Vip fiksni koju odlikuje veoma jednostavna instalacija bez razvlačenja kablova i troškova montaže, kao i konkurentna cena.

U okviru mesečne pretplate od samo 399 dinara, korisnici dobijaju 150 minuta ka svim fiksnim mrežama u nacionalnom saobraćaju, uz besplatnu identifikaciju poziva i mogućnost biranja novog ili prenošenja postojećeg broja iz druge fiksne mreže. Uz dvogodišnji ugovor korisnici dobijaju i i Huawei fiksni telefon, po ceni od samo 1 dinar.

Usluga je, prema RATEL-ovom rešenju, trenutno dostupna korisnicima u mestima koja imaju do 1.500 stanovnika. U slučaju da se ovim rešenjem proširi spisak dostupnih lokacija, Vip će svoju uslugu fiksne telefonije ponuditi širom Srbije, u najkraćem mogućem roku.