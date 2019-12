Inovacije iz Telekoma Srbija u gejming industriji

Prvog dana najvećeg gejming festivala u regionu – Games.con, kompanija Telekom Srbija predstavila je mts cloud gejming platformu, koja će korisnicima omogućiti pristup velikom broju video igara bez korišćenja video konzole ili dodatnog, skupog hardvera.

Jednostavno korišćenje, cenovna pristupačnost, lakoća upravljanja i brojni besplatni sadržaji, samo su neke od prednosti ove inovativne mts usluge koja bi korisnicima trebalo da bude dostupna u drugoj polovini 2020. godine.

„Imajući u vidu da će industrija video igara, na globalnom nivou, generisati 200 milijardi dolara prihoda u 2020. godini i postati najprofitabilniji segment industrije zabave, ovim inovacijama želimo da kreiramo jedinstveni ekosistem zabave na prostoru jugoistočne Evrope i time stimulišemo rast lokalnog tržišta video igara“, rekao je Nikola Matović, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise Telekoma Srbija.

mts ovom platformom nastoji da obezbedi korisnicima jedinstveno gejming iskustvo i da dodatno podstakne razvoj lokalnog ekosistema video igara.

Posebnu pogodnost predstavlja činjenica da je za korišćenje ove usluge dovoljno da korisnik ima TV uređaj, mts Set Top Box (ili mobilni telefon), kao i pristup mts optičkoj mreži koja obezbeđuje visoke performanse i brzine interneta do 1000 megabita u sekundi. mts u ovom trenutku ima preko 500.000 postavljenih priključaka na optičku mrežu (homes passed).