SBB vodeći Telco Brend!

Zadovoljni korisnici su preduslov za rast i razvoj svake kompanije. Da se time rukovodi SBB i svoje usluge gradi na zadovoljstvu i poverenju svojih korisnika, pokazuje i ovogodišnje istraživanje, sprovedeno u martu i aprilu.

Agencija za istraživanje tržišta, Ipsos Strategic Marketing*, potvrdila je da je SBB lider kada je u pitanju zadovoljstvo TV kanalima i sadržajem, brzinom i stabilnošću internet servisa, kao i da korisnici drugih operatora SBB vide kao kompaniju koja prednjači u kvalitetu TV i internet servisa. Naročita prednost koja se ističe je i stabilnost, kvalitet u isporuci servisa i status kompanije od poverenja.

Istraživanje je rađeno na reprezentativnom i pouzdanom uzorku od 1223 ispitanika širom Srbije, metodama razgovora licem u lice i onlajn intervjuima. U poređenju sa ostalim operatorima, SBB kao vodeći brend se izdvaja i po kvalitetu i jedinstvenosti dodatnih TV usluga, kao što su Video klub, vraćanje programa unazad, gledanje televizije na različitim mobilnim uređajima, besplatnoj Wi-Fi usluzi sa korisnike – Unifi, koja je dostupna širom zemlje i regiona, kao i TV platformi EON čiji broj korisnika raste iz dan u dan. Dodatno, rezultati pokazuju da je SBB profesionalna i pouzdana kompanija, koja se izdvaja ekspertizom u oblasti telekomunikacija.

SBB u svojoj ponudi ima natraženije TV kanale i ukupno više od 190 kanala, najveći broj kanala u HD rezoluciji i napredne funkcije koje od početka poslovanja prvi uvodi na tžište i konstantno unapređuje. Kompanija je poznata po najbržem internetu koji takođe bazira na svojoj GIGA mreži budućnosti. U narednih pet godina uložiće više od 300 miliona evra u dalji razvoj infrastrukture u Srbiji, EON platformu kao i nove napredne servise.