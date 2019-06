United Grupa objavila kupovinu mobilnog operatora Tele2 Hrvatska

United Grupa, najveći medijski i telekomunikacioni biznis u jugoistočnoj Evropi, postigla je dogovor o kupovini Tele2 Hrvatska za 220 miliona evra (enterprise value). Očekuje se da će transakcija, koja je u procesu odobrenja regulatora, biti okončana pre kraja 2019. godine.

Ovo je prva transakcija od marta 2019. godine, kada je okončana akvizicija kojom je BC Partners, međunarodna investiciona kompanija, postala većinski vlasnik United Grupe. Ujedno je ovo bila i jedna od najvećih transakcija u jugoistočnoj Evropi ikada. Akvizicija Tele2 će ubrzati rast United Grupe i učvrstiti njenu poziciju kao lidera u industriji u kojoj posluje u regionu.

Viktorija Boklag, CEO United Grupe, rekla je: “Hrvatska je za nas atraktivno i važno tržište i drago nam je zbog akvizicije Tele2 Hrvatska, jer će nam omogućiti da dalje proširimo poslovanje Grupe, kako u zemlje članice EU tako i kroz jačanje telekomunikacionih usluga koje pružamo. Imamo odlične rezultate u integraciji mobilnog biznisa u regionu, nakon kupovine Tušmobila u Sloveniji, i veoma smo uzbuđeni zbog novih mogućnosti koje ćemo imati sa Tele2 Hrvatska.”

Nikos Statopulos, partner u BC Partners, izjavio je: “Kada smo investirali u United Grupu, identifikovali smo njen poslovni model, tehnologiju i regionalno liderstvo kao ključne pokretače organskog rasta, pojačane sposobnošću da stekne i integriše lokalne kompanije. Sa Tele2 Hrvatska, drago nam je što smo stekli jednog dinamičnog domaćeg igrača sa respektabilnom bazom korisnika, koji nam omogućava da proširimo usluge koje pružamo i pokrivenost našim uslugama širom Evrope.”

Sa sedištem u Amsterdamu, United Grupa je vodeći nezavisni pružalac medijskih i komunikacionih usluga širom jugoistočne Evrope. Kroz značajna ulaganja u digitalnu infrastrukturu, sadržaj i tehnologiju u sopstvenom vlasništvu, ona pruža vodeće usluge na tržištu svojim klijentima širom regiona. Tokom proteklih 18 godina Grupa je proširila svoje prisustvo kroz organski rast i akvizicije i sada zapošljava preko 4.400 ljudi i pruža usluge za više od 1,8 miliona domova.