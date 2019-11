United Grupa preuzima Vivacom

United Grupa, vodeći telekomunikacioni i medijski operator u Jugoistočnoj Evropi, vlasnik SBB-a, Telemacha, N1, Nove S, postigla je dogovor o kupovini Vivacoma, najvećeg operatora u Bugarskoj.

Ova akvizicija je druga po redu od marta 2019. godine, kada je investicioni fond BC Partners, sa sedištem u Njujorku i Londonu, kupio United Grupu u jednoj od najvećih transakcija ikad u ovom regionu. Akvizicija će ubrzati rast United Grupe, proširiti njenu geografsku prisutnost i potvrditi njen položaj regionalnog lidera u ovoj industriji. United Grupa već posluje u šest zemalja regiona.

Vivacom pruža usluge preko 1.8 miliona korisnika. Prva je telekomunikaciona kompanija u Bugarskoj, koja danas pruža napredne servise kao što su optički internet, mobilna telefonija i digitalna televizija privatnim i poslovnim korisnicima.

Očekuje se da će transakcija biti okončana u drugom kvartalu 2020. godine, nakon dobijanja dozvole od antimonopolske komisije. Sama kupovina biće realizovana kroz kredit i sopstvena sredstva.

Viktorija Boklag, CEO United Grupe, izjavila je: “Vivacom je kompanija koju predvodi jak menadžment, odlično posluje i vrlo sam uzbuđena što imamo mogućnost da njihovo poslovanje još više ojačamo. Bugarska je privlačno tržište, a ova akvizicija će nam omogućiti da još više diverzifikujemo svoje poslovanje. United Grupa ima odlične rezultate kod ovakvih akvizicija i integracija, sa više od sto kupovina od svog nastanka.”

Nikos Statopulos, Partner u BC Partnersu rekao je: “Kada smo investirali u United Grupu, identifikovali smo njen poslovni model, tehnologiju i regionalno vođstvo kao ključne pokretače organskog rasta, koji dodatno ubrzavaju akvizicije lokalnih kompanija. Zadovoljstvo nam je što ćemo sa Vivacomom dobiti dinamičnog operatora koji posluje na tržištu koje raste, što nam omogućava dalje širenje biznisa u Evropi.”

Spas Roussev, predsednik Nadzornog odbora Vivacoma, izjavio je: “Ova transakcija je ogroman uspeh i odlična prilika za Vivacom, naše korisnike, kao i samu Bugarsku. Zahvaljujući velikom trudu svih nas, Vivacom je postao jedan od najuspešnijih evropskih operatora. Sada želimo dobrodošlicu novim akcionarima – jednim od najuspešnijih globalnih investitora sa značajnim prisustvom u Evropi i Severnoj Americi, kompaniji BC Partners. Vivacom će odigrati važnu ulogu u budućem razvoju United Grupe, njihovom vodećem telekomunikacionim i medijskom operateru u regionu.”

Finansijski savetnik Vivacoma bio je Lazard, a CMS je učestvovao kao pravni savetnik. Finansijski savetnici United Grupe bili su Citigroup, JP Morgan i Lion Tree, dok je Paul Weiss bio pravni savetnik.