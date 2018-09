U Srbiji uz pomoć Nemačke prikupljeno više od 700 hiljada evra putem crowdfunding kampanja

Belgrade Crowdfunding Convention okupio je u glavnom gradu Srbije više od 200 učesnika zainteresovanih da od poznatih evropskih, regionalnih i domaćih stručnjaka u oblasti grupnog finansiranja (crowdfunding) čuju na koji način mogu da obezbede finansijska sredstva za svoje ideje, kampanje ili proizvode.

Kroz ovaj alternativni model finansiranja, kapital obezbeđuju osobe sa bilo kog kraja sveta koje je nečija ideja zainteresovala, pa žele da je podrže i u nju ulože novac. U Srbiji je do sada pokrenuto više od 570 crowdfunding inicijativa, pokazuju podaci agencije za društveni uticaj Brodoto. Učesnici konferencije imali su priliku da čuju priče o najuspešnijim crowdfunding inicijativama iz Srbije, regiona i Evrope, a predstavljeno je i istraživanje „Grupno finansiranje na bazi nagrada“,analiza pravnog okvira neophodnog za realizaciju grupnog finansiranja.

„Crowdfunding, ili grupno priklupljanje finansijskih sredstava, sjajna je prilika za sve one koji nameravaju da pokrenu svoj privatni biznis, ali i za mala i srednja preduzeća, da ostvare svoje inovativne poslovne ideje. Stoga Nemačka i Srbija zajedno rade na tome da s tim upoznaju širu javnost u Srbiji. Do sada je uz pomoć Nemačke prikupljeno više od 700.000 evra u 16 kampanja“, naglasio je Tomas Šib (Thomas Schieb), ambasador SR Nemačke u Srbiji.

U Hrvatskoj je tokom prošle godine prikupljeno nešto više od dva miliona dolara, što ukazuje na to da u Srbiji postoji veliki potencijal za rast grupnog finansiranja. Od ukupno 570 kampanja pokrenutih u našoj zemlji, najbrojniji su projekti iz područja umetnosti, koji čine gotovo trećinu svih projekata, dok su se kampanje iz oblasti video i društvenih igara pokazale kao najuspešnije. Dve ključne platforme koje se koriste u Srbiji su Indiegogo i Kickstarter, a broj crowdfunding kampanja je od 2012. do 2016. godine porastao višestruko – sa 28 na 143, odnosno 400 odsto. Žene vode tek 27 odsto kampanja.

„Crowdfunding u bukvalnom prevodu znači finansiranje od strane veće grupe ljudi. Međutim, u crowdfunding-u nije reč samo o prikupljanju novca. Ovaj vid finansiranja ima značajnu ulogu i u izgradnji zajedništva i poverenja među ljudima i u okviru preduzetničke zajednice. Kada finansirate jedan projekat, vi ste deo tog projekta, nadate se i zajedno stremite ka njegovom uspehu. Crowdfunding ohrabruje male investitore, koji nekada ulože od pet do 10 dolara, da sutra i sami budu preduzetnici. Zato ovaj način finansiranja, pored komercijalne, ima i svoju važnu socijalnu komponentu. To je široka globalna inicijativa koja postaje sve zastupljenija i u Srbiji i regionu. Uvek insistiram na regionalnoj saradnji i udruživanju u cilu razvoja inovacija i zato sam veoma zadovoljan što današnja konferencija ima regionalni karakter”, napomenuo je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Srbije.

Program Belgrade Crowdfunding Convention pokrio je širok opseg tema u vezi sa grupnim finansiranjem, počev od toga kako funkcionišu najpoznatije svetske crowdfunding platforme, preko potrebnih izmena u pravnoj regulativi koje bi trebalo da olakšaju grupno finansiranje u Srbiji, do blockchain tržišta. Svoja iskustva sa učesnicima konferencije podelili su i istaknuti stručnjaci crowdfunding zajednice, poput Olivera Gajde, izvršnog direktora European Crowdfunding Network i Paskala Kondemina iz organizacije Europe at Indiegogo, jedne od najpoznatijih platformi za grupno finansiranje na svetu.

Konvenciju su organizovali Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Hajnrih Bel Fondacija i agencija za društveni uticaj Brodoto.