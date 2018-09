Ulice starog Beograda u Naučnom klubu Beograd u Noći istraživača

Centar za promociju nauke u Noći istraživača, u petak, 28. septembra, u Naučnom klubu Beograd organizuje besplatnu šetnju kroz ulice Beograda kako su izgledale u prošlosti

Pod sloganom „Istražuj kroz noć, u znanju je moć“, Evropska noć istraživača ove godine poziva sve posetioce u naučnu avanturu u više od dvadeset gradova širom Srbije. Centar za promociju nauke je jedan od partnera u ovom uzbudljivom događaju čiji su svi sadržaji besplatni.

Evropska Noć istraživača, trinaesta po redu, ove godine održava se u petak, 28. septembra, od 17 časova do ponoći, u dvadeset sedam zemalja uključujući i Srbiju, a deo naučne zabave počeće već u ponedeljak, 24. septembra. U Bečeju, Kikindi, Šapcu, Smederevu, Ranovcu, Kragujevcu, Kruševcu, Knjaževcu, Užicu, Čačku, Nišu, Leskovcu i Novom Pazaru evropska noć istraživača traje čitave nedelje.

U Naučnom klubu Beograd Centra za promociju nauke, na adresi Kralja Petra 46, Beograđani će u samoj noći, u petak, 28. septembra, imati priliku da prošetaju ulicama svog grada kakve dosad nisu videli – zahvaljujući UV svetlu! Kroz alternativnu fotografsku tehniku cijanotipije otkriće građevine, spomenike, razne objekte, kuće i kafane koji su nekad oplemenjivali duh starog Beograda, a kojih danas nema na tim istim lokacijama.

Evropska Noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZONT 2020“, koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri. Sva naučna dešavanja realizuju se kroz tri projekta, a Centar za promociju je partner na dva od njih (ReFocuS 2.0 – The Road to Friday of Sciencei ReConNeCt (Research, Connections, Networks and Culture).

Sve informacije o sadržajima, lokacijama i satnici ovogodišnje Noći istraživača istražite na stranici: www.nocistrazivaca.rs