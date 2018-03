Upozoren Continental u Nemačkoj da njihov menadžment u Srbiji deluje protivzakonito

Član Vojvodina ICT klastera, Nenad Milanović, vlasnik IT firme Coing iz Novog Sada, obavestio je upravu međunarodne kompanije “Continental Automotive”, sa sedištem u Hanoveru, u Nemačkoj, da lokalni menadžment ove kompanije u Srbiji deluje protivzakonito i krši domaće zakone, povodom najavljene državne subvencije ovoj kompaniji.

Obrativši se Odeljenju za prijavu sumnji na korupciju u Continental Automotive, Milanović je upravu obavestio o nameri Vlade Srbije da ovoj kompaniji obezbedi državnu subvenciju u iznosu od 9,5 miliona EUR, da je to potez koji direktno podriva domaće IT kompanije i da je mimo svih propisa o zaštiti konkurencije koji važe u Evropskoj uniji ali i u Srbiji.

“Obratio sam se direktno upravi Continental Automotive jer treba da znaju da je njihov lokalni menadžment na putu da prekrši pozitivno pravo zemlje u kojoj posluje. Očekujem njihovu reakciju”, kaže Nenad Milanović.

I Vojvodina ICT klaster će se, u ime svog članstva, takođe zvanično obratiti upravi Continental Automotive iz Nemačke i obavestiti ih o nelegalnom delovanju ove kompanije u Srbiji.

“Domaća IT industrija je zaposlila sve programere, nema onih koji su na birou. Mi se ne bojimo konkurencije, naprotiv. Neka stranci ponude bolje uslove rada i višu platu pa ćemo se i mi boriti da nudimo više. Ali, ne tako što će neko, u ovom slučaju strana kompanija, dobiti pomoć od države za to”, dodao je Milanović.

Prema njegovim rečima, Continental Automotive neće u Srbiji stvoriti neki proizvod niti ga ovde prodati, da bi država mogla taj realni prihod da oporezuje. Sve što zaposleni IT inženjeri budu stvorili pripada, u smislu intelektualne svojine, nekom drugom ko to može i da oporezuje. “Srbija će ovde imati samo plaćene doprinose za plate, ali je to praktično već platila kroz subvenciju. Da to bude još gore, mi koji zapošljavamo sve programere već plaćamo te iste doprinose i poreze na plate, tako da je logika kojom se država rukovodila potpuno nejasna” rekao je Milanović.