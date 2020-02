Veritas 14-ostruki predvodnik IT industrije

Na osnovu prošlogodišnjeg Gartner-ovog magičnog kvadranta za rešenja namenjena bekapovanju i spasavanju podataka u data-centrima Veritas je 14-ostruki predvodnik IT industrije.

Gartner-ovi kriterijumi procene za dobavljače obuhvataju kompletnost vizije i sposobnost njenog sprovođenja. Budući da na tržištu izrade rezervnih kopija i oporavka podataka posluje više stotina dobavljača, verujemo da ovaj izveštaj sužava fokus na tehnološke dobavljače koji imaju veoma snažno, širom sveta utemeljeno, prisustvo u gornjem-srednjem segmentu tržišta, kao i na tržištu velikih poslovnih okruženja.

Ljudima u kompaniji Veritas je povereno na upravljanje više podataka od bilo koje druge kompanije za zaštitu podataka imajući u vidu sledeće podatke:

– više od 50.000 “enterprise” klijenata

– 86% organizacija sa liste Global Fortune 500

– 99% organizacija sa liste Global Fortune 100

– 10 od 10 vodećih komercijalnih banaka, usluga finansijskih podataka i telekomunikacionih usluga.

Veritas nastavlja da preduzećima u svetu omogućava da i ubuduće vode svoje poslovanje i štite podatke uprkos svakom pojedinačnom i svim izazovima zajedno, kao i da izvlače poslovnu vrednost iz svojih podataka tokom čitavog njihovog životnog ciklusa.

Gartner, Magični kvadrant i Datacenter rešenja za rezervne kopije i spasavanje podataka 2019, Santhosh Rao, Čandra Mukhyala, Nik Simpson, 10. oktobar 2019

Lider pod imenom Veritas u Gartnerovom čarobnom kvadrantu za rešenja namenjena bekapovanju i spasavanju podataka u data-centrima u 2017. i 2016. godini.

Pod imenom Symantec u:

– Magični kvadrant za Enterprise softver rezervne kopije i integrisane aparate u 2015. i 2014.

– Magični kvadrant za Enterprise softver za rezervne kopije/oporavljanje podataka u 2013., 2012. i 2005. godini

– Magični kvadrant za Enterprise rešenja za izradu rezervnih kopija / oporavljanje podataka sa diska u 2011. godini

– Magični kvadrant Enterprise dobavljača za izradu rezervnih kopija / povraćaj podataka u prethodno stanje u 2004. godini

– Magični kvadrant za Enterprise rezervno kopiranje/povraćaj podataka u 2003. godini

– Magični kvadrant za Enterprise tržište za rezervno kopirnje/povraćaj podataka u 2001. godini

– Magični kvadrant za Enterprise tržište rešenja za bekapovanje, ažuriranje za 2000. godinu

– Magični kvadrant za Enterprise tržište rešenja za bekapovanje: pozicioniranje dobavljača u 1999. godini