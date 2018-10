Vip mobile među rodno najsenzitivnijim kompanijama u Srbiji

Udruženje poslovnih žena Srbije dodelilo je kompaniji Vip mobile specijalno priznanje „Rodno najsenzitivnija kompanija“. Ova nagrada, koja se prvi put dodeljuje u jubilarnoj 20. godini postojanja Udruženja poslovnih žena Srbije, namenjena je velikim kompanijama koje primenjuju 5. princip Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena.

Priznanje su na svečanosti „Cvet uspeha za ženu zmaja“ u pozorištu Madlenianum primili Branka Pudrlja Durbaba, senior direktorka prodaje i korisničkog servisa Vip mobile i Dejan Turk, CEO Vip mobile.

„Velika mi je čast što preuzimam nagradu u ime kompanije u kojoj polovinu menadžerskih pozicija zauzimaju upravo žene. Imamo jednaku zastupljenost muškaraca i žena koji imaju ravnopravne uslove za napredovanje, zaradu i usavršavanje. Sa ponosom mogu da istaknem da smo prva i jedina kompanija u Srbiji sa Family Friendly sertifikatom za porodično odgovorno poslovanje, što posebno znači našim koleginicama, koje svoju karijeru u Vipu unapređuju i usklađuju sa ulogom majke. Drago mi je što je Udruženje poslovnih žena Srbije ovo prepoznalo,“ rekla je Pudrlja Durbaba.

Vip mobile je prva kompanija u Srbiji sa međunarodnim sertifikatom „Family Friendly“ koje se dodeljuje kompanijama koje su usredsređene na usklađivanje rada i privatnog života zaposlenog. Ženama zaposlenim u Vipu je omogućeno da skraćeno rade prilikom povratka sa porodiljskog odsustva, imaju fleksibilno radno vreme, rad od kuće prilikom perioda prilagođavanja dece vrtiću, a imaju mogućnost i upisa dece u vrtić koji se nalazi u zgradi kompanije.