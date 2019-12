XPG će prikazati kompletnu liniju gejming opreme na sajmu CES 2020

XPG, brend proizvoda visokih performansi za gejmere, profesionalce u e-sportovima i tehnološke entuzijaste, sa zadovoljstvom najavljuje da će prikazati svoju najnoviju liniju proizvoda Xtreme Performance Gear na sajmu CES 2020 u Las Vegasu u okviru teme „Invazija je počela“.

Prikazani proizvodi obuhvatiće kompletnu liniju gejming periferija i dodataka, PC komponenti, DDR4 modula i SSD-ova. Pored toga, XPG će predstaviti, po prvi put, svoj novi gejming notebook računar, mini PC i monitor, obeležavajući svoj prodor u sistemske PC-jeve. Posetite XPG na sajmu CES 2020 (7 – 10. januara) u hali Venetian, Titian 2206.

Sistemski PC-jevi i ekrani

XPG XENIA Notebook, PHOTON Monitor i GAIA Mini PC – Upoznajte X, P i G

Oslanjajući se na svoje ključne kompetencije u gejming memoriji i hardveru za skladištenje, XPG proširuje ponudu proizvoda kako bi uključila gejming PC-je i monitore.

Na XPG štandu posetioci će moći ekskluzivno da vide novi XPG XENIA 15. Razvijen u saradnji sa Intel-om, ovaj 15,6-inčni notebook računar krasi Full HD IPS ekran, najnoviji Intel® Core™ i7 procesor 9. generacije i XPG-ovo sopstveno nagrađivano SX8200 Pro M.2 rešenje. Desktop gejmeri mogu takođe da iskuse XPG GAIA mini PC, koji je takođe razvijen u saradnji sa Intel-om, koji ima kompaktnu 5-litarsku šasiju, izmenljivi PCI slot koji prima kartice do 8 inča i 80 PLUS® Platinum sertifikovano kompaktno napajanje od 500 vati.

XPG PHOTON je 27-inčni IPS ekran koji uvodi Vivid Color® Eye-Safe Display tehnologiju kompanije PixelDisplay Inc. po prvi put u nekom gejming monitoru. Ova nova tehnologija omogućava doživljaj noćnog igranja uz smanjen napor očiju tako što eliminiše štetno plavo svetlo, bez ispranih prljavo-braon boja, folija ili naočara koje blokiraju plavo svetlo. Rešenje može da se prebacuje između široke game boja tokom dana i zadivljujuće šarenog doživljaja tokom noći.

PC komponente

XPG VOLTA vertikalna Full Tower šasija – napravljena za ultimativne gejmere

Veličina JESTE bitna, a ovaj ekstremni koncept koji je veći od života ima vertikalni protok vazduha na stilski čistom, cilindričnom dizajnu koji slojevito smenjuje premijum metalni izgled sa staklom i RGB efektima kako bi stvorio praznik za oči. Kućište je takođe standardno opremljeno sa četiri točkića koji se okreću u svim pravcima, bez dodatnih troškova. Veoma prostrana unutrašnjost može da smesti E-ATX matične ploče, tri grafičke kartice maksimalne veličine i više hladnjaka na veoma zgodnom kliznom ležištu.

XPG SSD-ovi i DRAM

XPG-ova kompletna linija DRAM-ova i SSD-ova biće prikazana na štandu. Među njima su tri nova koncepta PCIe Gen4 SSD-ova (SAGE, INDIGO i PEARL) sa brzinama čitanja/pisanja do 7000/6000 MB/s i sa podrškom za NVMe 1.4 i najnoviju AMD platformu, što ih čini savršenim izborom za gejmere, stvaraoce sadržaja i 5G primene. SU630 i SX8100 SSD-ovi, oba sa kapacitetom do 4TB, takođe će se pojaviti na XPG štandu. Uključeni u liniju proizvoda, SE900G i SE770G RGB eksterni SSD-ovi takođe će biti na raspolaganju. Oni imaju performanse upisivanja do 2000 MB/s. XPG će takođe staviti naglasak na dva nova koncepta RGB DRAM modula (XPG DARKMOON i XPG SYDYRU) sa frekvencijama do 4800 MHz i kapacitetima do 32 GB.

Periferije i dodaci

XPG Hero proizvodi

XPG PRECOG su gejming slušalice opremljene dinamičnim elektrostatičkim drajverima i ergonomskim dizajnom. Dizajnirane da pruže epski kvalitet zvuka uz Hi-Res-sertifikovani zvuk, one pokrivaju visoke i niske frekvencije, isporučujući korisnicima čist zvuk bez izobličenja i specijalni FPS režim za poboljšanu detekciju lokacije protivnika.

XPG HEADSHOT donosi ultralagani format zahvaljujući svestranoj rešetkastoj strukturi i materijalima, kako bi isporučio ultimativnog gejming miša. Maksimalno iskorišćavajući XPG-ov AI procesor, ovaj miš može da se personalizuje na osnovu veličine ruke specifične za korisnika, navike držanja, završnice površine i prilagođenih elemenata dizajna kao što je ime avatara ili logotip tima.

Posetite XPG na sajmu CES 2020

Posetite XPG na CES-u (7 – 10. januara 2020. godine) u hali Venetian, Titian 2206. Obratite se lokalnom XPG predstavniku kako biste zakazali lični obilazak XPG štanda.